Chris Wallace quitte Fox News pour animer une émission en semaine sur le nouveau service de streaming de CNN

L’animateur de longue date de Fox News Sunday, Chris Wallace, quitte le réseau pour rejoindre le prochain service de streaming de CNN, CNN Plus, comme indiqué dans un communiqué de presse de CNN.

La nouvelle émission sera disponible lors du lancement de sa plateforme de streaming en 2022

Le vétéran de 18 ans de Fox News a annoncé son départ lors de son dernier Fox News dimanche, déclarant qu’il « voulait essayer quelque chose de nouveau ». Des sources proches de la situation ont déclaré à CNN que le contrat à long terme de Wallace avec Fox expirait cette année et qu’il ne cherchait pas à le renouveler.

Peu de temps après l’annonce de Wallace, CNN a révélé que Wallace organiserait une émission en semaine sur CNN Plus qui présenterait des interviews de personnalités du monde de la politique, du sport, des affaires et de la culture. La nouvelle émission sera disponible lors du lancement de sa plate-forme de streaming en 2022, ne servant qu’un exemple du type de contenu original que CNN prévoit de lancer.

En plus de sa programmation originale, CNN Plus inclura également une partie du contenu long qu’il diffusait auparavant sur son réseau, notamment Stanley Tucci: Searching for Italy, Anthony Bourdain: Parts Unknown et This is Life with Lisa Ling. De plus, il comprendra également du contenu en direct à la demande qui se distingue de la programmation actuelle de CNN.

CNN a annoncé son intention de publier plus de détails sur l’émission de Wallace, les nouvelles recrues et la programmation complète de la plate-forme « dans les semaines et les mois à venir ». Il n’y a toujours aucune information concernant les coûts d’abonnement à CNN Plus.