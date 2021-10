Chris Wallace s’exprime sur le tristement célèbre discours de Colin Powell sur les armes de destruction massive

Réagissant au décès lundi de l’ancien secrétaire d’État Colin Powell, animateur de Fox News Chris Wallace a déclaré que le discours de Powell affirmant en 2003 devant le Conseil de sécurité de l’ONU que l’Irak possédait des armes de destruction massive « ne devrait pas définir » l’héritage de l’ancien général décoré.

Powell, qui était entièrement vacciné, est décédé des complications de Covid-19, a annoncé lundi sa famille. Powell avait 84 ans et luttait à la fois contre la maladie de Parkinson et le myélome multiple, un type de cancer du sang qui attaque les globules blancs.

Appelant la salle de presse américaine, Wallace a déclaré qu’il « avait eu le souffle coupé » en apprenant la mort de Powell.

Wallace a rappelé les souvenirs de Powell, en tant que président des chefs d’état-major interarmées – la première personne noire à ce poste – aidant à mettre en place une « coalition internationale » pour conduire le président irakien Saddam Hussein du Koweït lors de la guerre du Golfe de 1991. Wallace a appelé cela « le point culminant de » la « carrière » de Powell.

Wallace a poursuivi en disant que « le point faible de sa carrière était en 2003 lorsqu’il s’est adressé aux Nations Unies et a fait valoir que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive ».

« Il ne voulait pas faire ce discours », a déclaré Wallace, expliquant que Powell avait subi d’énormes pressions de la part du président. George W. Bush et surtout vice-président Dick Cheney, qui a exhorté Powell à profiter de ses cotes d’approbation élevées pour « vendre la guerre ».

Powell était « très sceptique quant à l’affaire et s’est en fait rendu à la CIA et en a été informé et a posé des questions et n’en a pas été ravi », a déclaré Wallace. Mais Powell a bien sûr prononcé le discours devant l’ONU et « la plupart de ce qu’il a dit » sur les armes de destruction massive « s’est avéré faux ».

« Il a pris cela très personnellement », a poursuivi Wallace. «Il était très protecteur, et c’est compréhensible, de sa réputation, de son intégrité, et il a dit des années plus tard que c’était une tache sur sa carrière, et il a beaucoup regretté d’avoir fait cela. [speech]. «

Wallace a ajouté que même si c’était « une tache » sur sa longue carrière, cela « ne devrait pas définir Colin Powell ».

