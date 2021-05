Chris Weidman craignait toujours que sa jambe doive être amputée en raison d’une terrible blessure à l’UFC 261

À l’UFC 261, Chris Weidman a subi l’une des pires blessures de la mémoire récente du MMA lorsqu’il s’est cassé la jambe dans les premières secondes de son combat avec Uriah Hall.

Le poids moyen a été étiré hors de l’octogone et emmené à l’hôpital où il a été opéré pour restructurer sa jambe le lendemain.

Dès que Weidman a décroché le coup de pied, sa jambe s’est repliée

L’opération aurait été un succès, mais Weidman a révélé sur son Instagram qu’il avait des inquiétudes persistantes.

«J’avais assez peur de cette douleur parce que je pense aux pires scénarios», a-t-il expliqué.

«Le pire scénario de soins est que l’approvisionnement en sang ne revient pas à mes os et ne prend pas, ce qui signifierait une amputation possible.»

Weidman a expliqué la logique derrière ses préoccupations et cela découle d’un problème antérieur qu’il avait eu avec un os cassé.

Chris Weidman a essayé de mettre du poids sur sa jambe et s’est effondré instantanément

«C’est arrivé à mon pouce après avoir combattu Kelvin Gastelum», a-t-il déclaré.

«J’ai subi une intervention chirurgicale pour un ligament qui s’est déchiré après avoir jeté un crochet gauche sur lui, puis environ huit semaines après la chirurgie, ils ont réalisé que l’apport sanguin à cet os était une telle piqûre que l’approvisionnement en sang ne revenait pas.

«Ils ont donc dû retirer tout mon os et mettre mon os de la hanche à l’intérieur parce que l’os (du pouce) était en train de se détériorer et de mourir.

Weidman a été transporté de l’Octogone sur une civière

«Donc, si cela arrivait à mon tibia – mon tibia ou mon péroné – je ne sais pas ce qui se passerait. Amputation, prothèse de jambe, tout ça. Cela me fait donc peur, et je prie et je suis convaincu que cela n’arrivera pas.

«Mais ce n’est qu’une possibilité. J’en ai parlé à un médecin. Tibias a les pires pourcentages de prise et de guérison correctement après la chirurgie. Ce n’est pas un mauvais pourcentage, c’est comme cinq pour cent. Alors c’est effrayant.

La lutte mentale avec une blessure aussi grave qu’une fracture à la jambe est tout aussi difficile que la fracture elle-même. Compte tenu des expériences précédentes de Weidman, on comprend pourquoi il serait inquiet.