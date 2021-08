Chris Weidman fait le point après la deuxième opération

Récupération de Chris Weidman cela a été plus complexe que prévu.

L’ancien champion des poids moyens de la UFC a révélé à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux qu’il a dû subir une deuxième intervention chirurgicale pour soigner la double fracture qu’il a subie dans son combat contre Salle Urie dans le UFC 261 il y a quatre mois.

«À la maison après la chirurgie.

Bonjour à tous! Je suis déjà à la maison. L’opération s’est très bien passée. Le plan initial de la chirurgie était de corriger une fracture en papillon du tibia et de fixer le péroné avec une plaque et des vis car il ne guérissait pas correctement. Apparemment, quand ils ont ouvert ma jambe, le péroné était un problème plus important que prévu, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale plus longue.

Je ne ressens plus de douleur maintenant parce que j’ai un bloc nerveux qui peut durer jusqu’à 48 heures.

Je suis fatigué et je vais dormir un moment, mais je vais mettre en ligne une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vais donner des détails post-opératoires. Et je vais également donner des mises à jour mineures ici sur mon Instagram sur ce que je ressens.

Leur soutien et leur affection facilitent les choses. Merci à tous pour vos pensées et vos prières.

Chris.

Après avoir subi une intervention chirurgicale le 25 avril, il a été estimé que Weidman devrait attendre six à neuf mois avant de pouvoir s’entraîner correctement pour poursuivre sa carrière de MMA. Cependant, avec cette nouvelle chirurgie, il faudra voir si le temps d’arrêt maladie s’allonge plus que ce qui a été diagnostiqué.

Le joueur de 37 ans a connu une séquence de 2 à 6 lors de ses huit dernières apparitions avec l’organisation.

