Chris Weidman souffre d’une fracture à la jambe horrible avec le premier coup de son combat contre Uriah Hall à l’UFC 261

Chris Weidman a subi l’une des pires blessures de l’histoire du MMA à l’UFC 261 samedi soir.

Le poids moyen américain, 36 ans, s’est cassé la jambe dans les premières secondes de son combat contre Uriah Hall lorsqu’il a tenté de lancer la première frappe.

GETTY

La jambe de Weidman s’est cassée avec le tout premier coup

À l’impact, la jambe de Weidman s’est cassée et il s’est effondré avec toute la foule au Vystar Veterans Memorial Arena à Jacksonville consterné par ce qui s’était passé.

Le combat a été immédiatement annulé et l’adversaire Hall a décerné le vainqueur lorsque les médecins sont entrés dans l’octogone et sont allés travailler sur Weidman.

Il a été étiré hors de l’octogone et emmené dans un établissement médical local, mais il a quand même courageusement donné un coup de pouce au public enthousiaste pour lui faire savoir qu’il allait bien.

Après le combat, Hall était stupéfait. Alors que Joe Rogan tentait d’interviewer le jamaïcain-américain, Hall était visiblement ébranlé par ce qui s’était passé.

Nous devons vous prévenir, ces images ne sont pas pour les âmes sensibles.

GETTY

Dès que Weidman a décroché le coup de pied, sa jambe s’est repliée

La terrible ironie ici est que Weidman était l’homme de l’octogone lorsque Anderson Silva a subi une fracture à la jambe d’horreur en 2013.

Weidman a été le premier homme à vaincre Silva et Hall a été le dernier de sa légendaire carrière à l’UFC. De plus, Weidman a été le premier homme à vaincre Hall en 2010.

C’était poétique qu’ils se soient retournés l’un vers l’autre à l’UFC 261, mais la tragédie a frappé en seulement 17 secondes lorsque la jambe droite de Weidman s’est pliée.

GETTY

Weidman a essayé de mettre du poids sur sa jambe et s’est effondré instantanément

GETTY

Hall a été dévasté par la blessure de Weidman

Weidman se battait déjà pour son avenir à l’UFC aux yeux de certains.

Espérons qu’il puisse se remettre complètement de cette blessure écœurante et avoir une autre chance, s’il le souhaite.

Hall a déjà déclaré qu’il donnerait certainement un autre combat à Weidman s’il revenait.

L’épouse de Weidman a publié dimanche une mise à jour positive sur les réseaux sociaux, partageant une photo de son mari souriant dans son lit d’hôpital et révélant qu’il avait subi une opération chirurgicale réussie.

«Eh bien, c’était horrible», commença son message.

«Des choses bizarres se produisent dans la vie et les plans sont anéantis. Cela a été une journée longue mais tellement heureuse de voir enfin cet homme après l’opération.

«Tout s’est bien passé merci Seigneur! Très reconnaissant pour le personnel médical, la famille UFC @danawhite @reedharrisufc #allieraimondo, notre équipe de direction @vaynersports @sarahzemonek et notre famille et nos amis qui se mobilisent ici pour aider les enfants.

«Mon cœur se brise pour mon mari parce que je connais le travail et le dévouement qu’il met chaque jour dans sa formation et le grand homme qu’il est, alors je ne veux que le meilleur pour lui.

«Bien que cela soit absolument nul pour le moment et pour quelques semaines à venir, nous sommes complètement submergés par l’amour et le soutien que nous avons partout et nous sommes très conscients à quel point nous sommes bénis. Tout cela domine la gravité de cette situation.

«Nous sommes époustouflés par nos amis et notre famille qui nous proposent de prendre l’avion pour venir nous aider sans hésitation. Nous sommes très reconnaissants et nous vous aimons tous !!

«Cela a été une année folle jusqu’à présent, mais nous, les Weidmans, sommes une force et sommes couverts de grâce et de miséricorde tous les jours! On nous a rappelé cette année à quel point chaque jour est précieux et je suis très reconnaissant de passer un autre jour sur terre à côté de mon amour, même si c’est dans une chambre d’hôpital loin de chez moi. #teamweidman “