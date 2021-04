Chris Whitty a critiqué le nombre de calories dans les pintes de pub: “ Il n’a jamais eu un seul jour de plaisir de sa vie! ” | UK | Nouvelles

Des plans qui ont fuité ont révélé que les responsables de la santé se consulteraient sur l’introduction du nombre de calories sur les pompes à bière, les menus et l’alcool préemballé avec un avertissement du professeur Chris Whitty accompagnant la boisson. Le gouvernement estime que cette décision pourrait entraîner une perte de 92 millions de livres sterling pour l’industrie hôtelière qui a déjà été ravagée par la pandémie. L’animateur de radio Mike Graham a fait irruption à l’antenne contre la mesure, ajoutant que les professionnels de la santé comme le professeur Whitty devraient recommencer à donner des interviews hésitantes pour savoir si un verre de vin rouge est bon pour vous ou non.

S’exprimant sur talkRADIO, M. Graham s’est entretenu avec l’animateur Mark Dolan lors de son émission.

M. Graham a déclaré: «Vous donnez à ces idiots du secteur de la santé le droit de vous dire comment vous sentir mieux chaque jour.

«Ouais, je ne veux pas me sentir mieux chaque jour, je veux ressentir ce que je ressens.

«Je ne souhaite pas être dit par Matt Hancock ou Chris Whitty, un type qui ne s’est jamais amusé une seule journée de sa vie, ce que je devrais faire de moi-même ou combien de temps je devrais le faire.

La prochaine chose, vous savez, j’aurai cette application qui dit que je suis désolé que vous ne soyez pas autorisé à commander un troisième verre que vous avez déjà bu deux – il est maintenant temps pour vous de rentrer chez vous au lit.

Selon The Sun, le gouvernement tiendra une consultation de 12 semaines pour décider si les calories doivent être affichées à côté de l’alcool dans les pubs.

Ils espèrent que cette décision s’attaquera à l’obésité chez les personnes vivant dans des ménages à faible niveau socio-économique, déclarant qu’entre 7 et 8% des calories quotidiennes d’un buveur proviennent de l’alcool.

Certains alcools vendus dans les magasins contiennent déjà des informations nutritionnelles, mais on pense qu’ils seront placés à l’avant et au centre des bouteilles avec un avertissement sanitaire.

M. Dolan était d’accord avec ce point et a ajouté que l’autorité centralisée du gouvernement sur la gestion de la pandémie pourrait se poursuivre longtemps après qu’elle ait été en santé.

Il a dit: “Eh bien, je suis d’accord. Je crains que la portée excessive que nous avons vue au cours de la pandémie ne se répande dans notre vie quotidienne quand elle sera terminée.”

M. Graham a ensuite plaisanté: «J’adore ça, je veux dire c’est ce qu’ils font et vous devez vous rappeler avant que tout cela ne se produise avant cette pandémie.

“[Either to] le Daily Telegraph et le Daily Mail pour leur dire si une goutte rouge un verre de vin rouge est bon pour vous ou si un verre de vin rouge était mauvais pour vous.

«Ensuite, ils discuteront de la question de savoir si vous devez supprimer les saucisses de votre alimentation ou éventuellement le bacon.

“Tu sais que je n’ai besoin d’aucun conseil sur la façon de vivre ma vie et personne d’autre non plus.”

M. Dolan a ensuite fait remarquer à M. Graham et aux auditeurs: «Et quand vous allez au pub, c’est un régal n’est-ce pas Mike et vous savez qu’une pinte de Old Speckled Hen ou une Stella va probablement être assez calorifique.

«Mais c’est un plaisir et la vie est là pour être vécue et il est très important que les gens, comme Covid en fait, puissent gérer les conséquences par eux-mêmes.

«Des milliers de personnes qui écoutent cette émission vont au pub une ou deux fois par semaine et elles remplissent leurs bottes et puis peut-être le reste du temps, elles vont courir ou elles font un peu attention à certains des repas qu’elles prennent. re manger.

“Mais en fin de compte, ils décident, pas le gouvernement.”

Le groupe de réflexion Adam Smith Institute s’est opposé aux plans et a déclaré: «Les Britanniques soutenant leurs habitants sont bien conscients que trop de pintes rendent le ventre de bière plus probable.

“Nous n’avons pas besoin de comptages de calories imposés par le gouvernement pour nous dire quelque chose que nous savons déjà.”