Chris Whitty abaisse le niveau d’alerte Covid du Royaume-Uni de 4 à 3 – Boris annoncera les règles de mise au rebut | Politique | Nouvelles

Le médecin-chef anglais Chris Whitty et ses homologues du reste du Royaume-Uni ont approuvé le déménagement à la suite d’une baisse significative des infections quotidiennes à coronavirus ces dernières semaines. Le niveau d’alerte est maintenant au même niveau que l’été dernier, alors que le Royaume-Uni commence à voir la lumière au bout du tunnel du cauchemar pandémique.

On dit maintenant que le virus est en “circulation générale”, avec des restrictions pouvant être assouplies dans tout le pays.

Il y a à peine cinq mois, le Royaume-Uni était au niveau cinq, ce qui signifie qu’il y avait un «risque de débordement des services de santé».

Hier, deux nouveaux décès de coronavirus ont été enregistrés, la moyenne sur sept jours ayant chuté de près de 40% en une semaine.

Il y a eu 1 770 cas quotidiens enregistrés par un test positif signalé le 9 mai, une baisse significative par rapport à plus de 60 000 cas par jour en janvier.

Dans une déclaration commune, les médecins en chef du Royaume-Uni ont déclaré: «Suite aux conseils du Joint Biosecurity Center et à la lumière des données les plus récentes, les médecins en chef du Royaume-Uni et le directeur médical national du NHS England conviennent que le niveau d’alerte du Royaume-Uni devrait passer de du niveau 4 au niveau 3.

«Grâce aux efforts du public britannique en matière de distanciation sociale et à l’impact que nous commençons à voir du programme de vaccination, le nombre de cas, les décès et les pressions dans les hôpitaux de Covid ont constamment baissé.

«Cependant, Covid circule toujours avec des gens qui attrapent et propagent le virus chaque jour, nous devons donc tous continuer à être vigilants.

«Cela reste une pandémie majeure dans le monde.

«Il est très important que nous continuions tous à suivre de près les directives et que chacun reçoive les deux doses du vaccin quand on le lui propose.»

L’annonce intervient le lendemain du jour où le Royaume-Uni a dépassé les deux tiers de tous les adultes ayant reçu un premier vaccin Covid, et un sur trois a reçu la deuxième dose nécessaire pour assurer une protection complète.

Au total, plus de 35 millions de personnes ont maintenant reçu une certaine protection contre Covid-19, les ministres se sont engagés à donner un premier coup à tous les adultes d’ici la fin du mois de juillet.

Plus à venir…