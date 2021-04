Rigby grille Boris Johnson sur les futures restrictions de Covid-19

Le Premier ministre a confirmé lors d’une conférence de presse à Downing Street lundi que les magasins, les coiffeurs et les bars à bière rouvriraient en Angleterre à partir du 12 avril et a insisté sur le fait qu’il prévoyait de coller « comme de la colle » à sa feuille de route pour assouplir les restrictions. Les mots d’optimisme de M. Johnson viennent malgré les conseillers scientifiques, dont M. Whitty, avertissant que la levée complète des restrictions pourrait déclencher une nouvelle vague dangereuse d’infections à Covid, similaire à celle observée au printemps dernier.

S’exprimant depuis Downing Street, le Premier ministre a déclaré que la décision de continuer à assouplir les restrictions était « pleinement justifiée par les données » et qu’il n’avait vu « rien » qui lui faisait penser qu’il devrait « s’écarter » du plan annoncé de suppression de toutes les restrictions. à partir du 21 juin au plus tôt.

Mais un haut responsable du gouvernement, cité par Sky News, a déclaré qu’il y avait un débat de plus en plus animé entre M. Johnson, le professeur Whitty et le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, sur la façon dont la transmission peut être maintenue sous contrôle alors que les restrictions de verrouillage sont assouplies.

Les principaux conseillers scientifiques du Premier ministre l’avertiraient de maintenir les mesures de distanciation sociale en place pendant une année supplémentaire – une décision fermement opposée à M. Johnson.

Le haut responsable du gouvernement a déclaré à Sky News: « Il veut que la vie revienne à la normale », a déclaré un haut responsable du gouvernement. «Il est donc prêt à passer la certification et à le faire pour gagner sa vie.

« Si vous autorisez la réouverture des pubs et des restaurants à 40% de leur capacité, ils feront faillite de toute façon, donc une partie du débat à huis clos est de savoir s’il faut abandonner la distanciation sociale en échange de passeports. Cela fait partie de la bataille maintenant. »

Le professeur Whitty a averti que le coronavirus « sera avec nous dans un avenir prévisible », tandis que Sir Patrick a suggéré que la pandémie pourrait entraîner des changements de comportement à long terme.

La modélisation du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) montre que si les dernières mesures visant à alléger le verrouillage sont peu susceptibles de faire pression sur le NHS, l’assouplissement proposé des mesures en mai et juin lorsque les règles de distanciation sociale seront finalement supprimées pourrait entraîner une augmentation des admissions niveaux observés pendant le pic hivernal de janvier.

La modélisation montre également une augmentation des cas, des hospitalisations et des décès à mesure que le déverrouillage se poursuit et que la transmission du mélange social recommence à s’accélérer.

Les papiers de Sage ont également averti que les vaccins « ne suffisent pas » pour éradiquer complètement le coronavirus.

Un autre article de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a déclaré que leurs prévisions indiquaient que la deuxième étape de la levée des restrictions de verrouillage « pourrait entraîner une petite augmentation des cas et des décès ».

Mais les experts ont averti que la phase finale du 21 juin, lorsque toutes les restrictions devraient être levées, pourrait « conduire à une augmentation plus importante des cas et des décès comparable à celle observée lors de la première vague ».

La London School of Hygiene and Tropical Medicine a ajouté que ses conclusions étaient « préliminaires » et ont fait « des hypothèses pessimistes » sur les étapes ultérieures de la feuille de route.

Cependant, les scientifiques de l’Université de Warwick ont ​​conclu qu’une « troisième vague distincte d’infection » se produirait en raison du taux actuel de déverrouillage prévu, prévenant que les admissions à l’hôpital pourraient culminer entre la fin juillet et la mi-août.

Le Dr Mike Tildesley, de l’Université de Warwick a affirmé qu’un membre du groupe de modélisation Spi-M, qui conseille le gouvernement, a averti « qu’il pourrait bien y avoir » une troisième vague au Royaume-Uni, mais probablement pas aussi élevée que certains modèles de modélisation le prédit.

Il a déclaré à la radio LBC: «Je pense que nous avons des niveaux de vaccination très élevés maintenant, nous devons nous en souvenir, nous protégeons nos vulnérables.

«Mais les vaccins ne sont pas 100% protecteurs, donc lorsque nous passons d’un nombre R inférieur à 1 que nous avons actuellement, à beaucoup de mélange plus tard, nous pouvons avoir une résurgence.

«Je ne pense pas que nous aurons une résurgence de la même ampleur que celle que nous avons vue en janvier.

« Alors, il faut poser des questions très sérieuses. Si nous constatons une augmentation des cas, si nous commençons à voir le taux d’occupation des hôpitaux augmenter un peu, allons-nous mettre en place des contrôles ou est-ce quelque chose que nous » allez-vous simplement essayer de gérer avec des tests locaux et ainsi de suite?

« Je pense que c’est la question à laquelle le gouvernement devra éventuellement répondre à l’approche de l’été. »

Le professeur Sir Mark Walport, ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement, a salué les « très bons progrès » du programme de déploiement des vaccins au Royaume-Uni, mais a averti qu’une troisième vague d’infections à Covid est probable si toutes les restrictions de verrouillage sont levées.

Il a déclaré à BBC Breakfast: «Il est clair que nous faisons de bons progrès sur la feuille de route, et il est tout à fait approprié que le premier ensemble de restrictions soit assoupli, ce qui est donc très logique.

« Mais nous sommes loin d’avoir complètement desserré les freins.

«Le déploiement du vaccin se déroule incroyablement bien – nous avons vu des décès chuter assez précipitamment, toutes de très bonnes nouvelles, mais il suffit de regarder outre-Manche et de voir que la France compte actuellement plus de 39 000 nouveaux cas par jour, donc le virus est encore très répandu et si nous lâchons tous les freins, alors il est tout à fait clair qu’il existe un risque très important d’une nouvelle vague d’infection. «

«Ce que la modélisation Spi-M a montré, c’est que même avec un vaccin assez efficace, ce n’est pas parfait, tout le monde ne sera pas vacciné, et il y aura encore pas mal de gens d’ici juin qui ne seront pas immunisés, et cela crée le cadre pour potentiellement une autre vague.

« Il est susceptible d’être différent du premier parce que nous savons que les vaccins sont très efficaces pour empêcher les gens de sortir de l’hôpital et empêcher les gens de mourir. Et c’est pourquoi il est important de vraiment se concentrer sur ce que les données montrent à ce moment-là. »