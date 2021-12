Will Hutton, un économiste politique et écrivain, a défendu le médecin-chef de l’Angleterre, qualifiant la critique de « surréaliste et honteuse ». M. Hutton a tweeté: « Dans le monde réel, nous écoutons tous ce qu’il dit. Les conservateurs contemporains sont inaptes à gouverner. »

Cela vient après que la députée conservatrice Joy Morrissey a accusé le professeur Whitty dans un tweet, depuis supprimé, d’outrepasser son autorité et d’offrir des conseils différents à Boris Johnson.

Le député de Beaconsfield a tweeté: « Peut-être que le porte-parole non élu de la santé publique de Covid devrait s’en remettre à ce que nos députés ÉLUS et le Premier ministre ont décidé.

« Je sais que c’est difficile à retenir, mais c’est ainsi que fonctionne la démocratie. Ce n’est pas un État socialiste de santé publique. »

Son tweet était en réponse au professeur Whitty exhortant les gens à réduire leurs plans de Noël alors que le pays est aux prises avec une augmentation des infections à Covid.

Lors d’une conférence de presse mercredi, le professeur Whitty a averti qu’un mélange régulier augmenterait le risque d’infection par la variante Omicron et signifierait passer Noël en isolement.

M. Johnson avait déclaré: « Nous n’annulons pas les événements, nous ne fermons pas l’hospitalité, nous n’annulons pas les fêtes des gens ou leur capacité à se mélanger.

« Ce que nous disons, c’est de bien réfléchir avant de partir. De quel genre d’événement s’agit-il ? Êtes-vous susceptible de rencontrer des personnes vulnérables, allez-vous rencontrer des tas de personnes que vous n’avez jamais rencontrées auparavant ? Et passez un test. »

Le numéro 10 a défendu le professeur Whitty, affirmant qu’il est un fonctionnaire extrêmement respecté et digne de confiance qui fournit des conseils indépendants et fondés sur des preuves.

Ils ont commenté : « Ils sont là pour faire ce que disent leurs titres, c’est-à-dire pour conseiller le gouvernement d’aider le gouvernement et le Parlement à décider de la politique à suivre. Il n’appartient pas aux conseillers de prendre des décisions politiques.

Foxylady13 a félicité Mme Morrissey, qui travaille au Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, ajoutant qu’il était temps que le professeur Whitty et ses semblables « soient largués ».

Alf101 a rétorqué que le Royaume-Uni a la chance de recevoir des conseils judicieux d’un éminent scientifique tel que le professeur Whitty.

Le lecteur a ajouté : « J’espère sincèrement que Boris continuera à écouter les scientifiques. »

Le porte-parole officiel de M. Johnson a déclaré à MailOnline: « Je pense [Professor Whitty] a clairement indiqué qu’il prodiguait des conseils et qu’il appartient à juste titre aux ministres et aux élus politiques de décider.

« Il a été une partie extrêmement fiable et appréciée de notre réponse à la pandémie et continue de l’être. »

Le Royaume-Uni a enregistré 88 376 tests Covid positifs jeudi avec 442 378 personnes testées positives entre le 10 et le 16 décembre. Cela représente une augmentation de 31% par rapport aux sept jours précédents.

Les décès ont diminué de 6% avec 803 suite à un test Covid positif dans les sept jours précédant jeudi.