Chris Whitty DÉTRUIT Nicki Minaj à propos de la théorie du vaccin contre le coronavirus | Politique | Nouvelles

JLo et Ben au Met Gala 2021. Le célèbre couple était à l’événement et bien sûr ils ont attiré l’attention. Jennifer Lopez était habillée en cow-girl, Indiana Jones chasseuse de trésor avec une cape qu’on dit être en fausse fourrure, mais je vois un plumeau… Qu’importe ! Sa tenue exagérée est de Ralph Lauren. Honnêtement, […] More