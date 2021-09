Chris Whitty dirigera les chefs de la santé lors d’une conférence de presse à Downing Street AUJOURD’HUI | Politique | Nouvelles

in

Les quatre médecins-chefs du Royaume-Uni ont examiné les avantages des vaccinations pour les adolescents après avoir été invités à prendre une décision par le secrétaire à la Santé Sajid Javid.

Plus tôt ce mois-ci, le Comité conjoint sur la vaccination et la vaccination (JCVI), qui donne généralement des conseils sur la stratégie des jabs, a déclaré que les avantages et les risques étaient trop finement équilibrés pour prendre une décision.

Ils ont déclaré que “la marge de profit est considérée comme trop petite” pour soutenir les injections aux adolescents et ont transmis la décision.

Certains membres du public se sont inquiétés du fait qu’il serait erroné de donner des vaccins aux enfants, qui sont généralement moins durement touchés par le virus, s’il n’y a pas d’avantage clair.

À 16 heures, le professeur Whitty exposera au public les raisons de sa décision de recommander la poursuite du déploiement des jabs.

Le médecin-chef et ses homologues du Pays de Galles, d’Écosse et d’Irlande du Nord ont conseillé aux 12-15 ans de recevoir une dose unique du vaccin, avec la possibilité d’une deuxième injection au printemps prochain.

Le professeur Whitty sera accompagné du Dr Gregor Smith, du Dr Frank Atherton et du Dr Michael McBride pour la conférence de presse d’aujourd’hui.

Le professeur Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint pour l’Angleterre, le Dr June Raine de la Medicines & Healthcare products Regulatory Agency et le professeur Wei Shen Lim du Joint Committee on Vaccination and Immunization seront également présents.

Les scientifiques diront à la nation qu’ils ont pris leur décision après avoir pris en compte l’impact de la pandémie sur l’éducation des enfants ainsi que les risques pour leur santé mentale de manquer l’école.

Dans leurs conseils au gouvernement, les médecins-chefs du Royaume-Uni ont déclaré qu’ils recommandaient des vaccins pour des “raisons de santé publique” et qu’il était “probable que la vaccination contribuera à réduire la transmission de Covid-19 dans les écoles”.

Ils ont ajouté: “Covid-19 est une maladie qui peut être transmise très efficacement par des événements de propagation de masse, en particulier avec la variante Delta.

« Faire vacciner une proportion importante d’élèves est susceptible de réduire la probabilité de tels événements susceptibles de provoquer des épidémies locales dans les écoles ou associées à celles-ci.

“Ils réduiront également le risque qu’un enfant individuel contracte le COVID-19. Cela signifie que la vaccination est susceptible de réduire (mais pas d’éliminer) les perturbations de l’éducation.”

Plus à venir…