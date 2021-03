Chris Whitty émet un avertissement alors que le Royaume-Uni se déverrouille pour le premier «Freedom Day» – Les règles de Covid abandonnées | Politique | Nouvelles

Les amis et les familles seront réunis et les sports d’équipe reprendront dans un assouplissement majeur du verrouillage du coronavirus en Angleterre pour permettre une liberté beaucoup plus grande à l’extérieur. Dans le cadre de la prochaine étape d’assouplissement des restrictions, des groupes de six ou deux ménages au maximum peuvent à nouveau socialiser dans les parcs et jardins, tandis que les installations sportives de plein air peuvent rouvrir après la fin de l’ordre de rester à la maison ce matin.

Mais le gouvernement a averti qu’environ une personne sur trois atteinte de coronavirus ne présentait aucun symptôme et a exhorté les gens à se méfier de la vitesse de propagation.

Dans une déclaration d’hier soir, le médecin-chef, le professeur Chris Whitty, a ajouté: «Il est très clair que les espaces extérieurs sont plus sûrs qu’à l’intérieur.

«Il est important de s’en souvenir lorsque nous passons à la phase suivante.»

Mais sur une note positive, le chef de la santé a précisé: «Grâce aux efforts du public, nous avons réduit le nombre de cas et de décès, mais le virus est toujours en circulation.»

Le Premier ministre Boris Johnson a ajouté: «Je sais que beaucoup se réjouiront du contact social accru, avec des groupes de 6 ou deux ménages désormais également capables de se rencontrer à l’extérieur.

«Mais nous devons rester prudents, avec des cas en augmentation à travers l’Europe et de nouvelles variantes menaçant notre déploiement de vaccins.

«Malgré les servitudes d’aujourd’hui, tout le monde doit continuer à respecter les règles, se souvenir des mains, du visage, de l’espace et se présenter pour se faire vacciner lorsqu’il est appelé.»

Un nouveau slogan a également été dévoilé pour souligner l’importance de la ventilation pour réduire la propagation du virus: «Mains, visage, espace et air frais».

Il a ajouté: « Nous sommes un peu préoccupés par les variantes qui pourraient être moins sensibles aux effets du vaccin, et certainement dans certaines régions d’Europe, la variante sud-africaine a une prévalence d’environ 5% dans certaines régions. »

Les organisations sportives se sont également réjouies que les sports d’équipe organisés soient autorisés à reprendre à l’extérieur, car M. Johnson espère que l’assouplissement « relancera un grand été du sport britannique ».

Le directeur général de Sport England, Tim Hollingsworth, a déclaré: «Aujourd’hui est une étape cruciale, car de nombreuses personnes peuvent revenir aux sports et aux activités qui leur ont tant manqué.

«Le fait que le sport organisé soit l’une des premières choses à rouvrir souligne son importance pour notre santé et notre bien-être et nous espérons que de nombreuses personnes ressentent la confiance nécessaire pour revenir et en profiter cette semaine.

La prochaine étape de la feuille de route pour alléger le verrouillage de l’Angleterre est le 12 avril, qui est réservée à la réouverture des magasins non essentiels et à l’hospitalité en plein air, y compris les pubs et les restaurants.