Chris Whitty prévient que le Royaume-Uni ne reviendra PAS à la normale ce mois-ci… alors qu’il publie de nouvelles prévisions | Royaume-Uni | Nouvelles

Patrick Vallance prévient que les décès dus aux coronavirus continueront d’augmenter

Hier, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé son intention de mettre fin à toutes les restrictions en Angleterre le 19 juillet, malgré le nombre croissant de nouveaux cas. Lors d’une conférence de presse à Downing Street, M. Johnson a déclaré: “Si nous ne pouvons pas rouvrir notre société dans les prochaines semaines … quand le ferons-nous?”

Cependant, le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a averti que la Grande-Bretagne ne reviendrait probablement pas à la normale avant la pandémie cette année.

S’adressant aujourd’hui à la Local Government Association (LGA), le professeur Whitty a déclaré: “Il y aura presque certainement une poussée de Covid [in winter] et cela s’ajoutera à un retour à une poussée respiratoire plus normale.

“Cela va prendre assez de temps, je pense, pour revenir à la normalité et je serais certainement surpris si nous revenions à ce que la plupart d’entre nous verraient comme une sorte de statu quo – avant la pandémie – d’ici le printemps prochain .

“Parce que je pense que nous avons cette vague actuelle, j’espère qu’il y aura une période de Covid plus calme après cela, et puis ce sera encore un hiver assez difficile, surtout pour le NHS – puis d’ici le printemps prochain j’espère légèrement plus dans un modèle plus prévisible.”

Rejoignant M. Johnson de Downing Street hier, le professeur Whitty a reconnu que même si certaines restrictions vaudront toujours mieux qu’aucune, elles doivent être libérées à un moment donné.

Il a déclaré: “À un certain moment, vous passez à une situation où, au lieu d’éviter des hospitalisations et des décès, vous vous contentez de les retarder.

“Donc, vous ne changez pas réellement le nombre de personnes qui iront à l’hôpital ou mourront, vous pouvez changer quand cela se produit.

“De nombreuses personnes, y compris moi-même en fait, pensent que partir en été présente certains avantages, toutes choses égales par ailleurs, à s’ouvrir à l’automne lorsque les écoles reprennent et lorsque nous nous dirigeons vers l’hiver période où le NHS a tendance à être soumis à la plus grande pression pour de nombreuses autres raisons. »

Le professeur Neil Ferguson – qui a joué un rôle déterminant dans le premier verrouillage de la Grande-Bretagne l’année dernière – a également déclaré qu’aller de l’avant avec la « Journée de la liberté » de juillet était « justifiable ».

S’adressant au programme Today, le professeur Ferguson a déclaré: “C’est un léger pari, c’est une légère expérience pour le moment, et je pense que c’est justifiable et je suis raisonnablement optimiste, mais la politique devra rester flexible.”

Le Freedom Day le 19 juillet en Angleterre supprimera les masques obligatoires dans les transports publics et dans les magasins.

Les limites des rassemblements intérieurs et extérieurs et les règles de distanciation sociale dans les pubs et les restaurants devraient également être supprimées.

S’adressant à la nation hier, M. Johnson a déclaré : « Nous allons nous éloigner des restrictions légales et permettre aux gens de prendre leurs propres décisions éclairées sur la façon de gérer le virus.

“Il faut être honnête avec nous-mêmes que si nous ne pouvons pas rouvrir notre société dans les prochaines semaines, quand nous serons aidés par l’arrivée de l’été et par les vacances scolaires, alors nous devons nous demander quand pourrons-nous revenir À la normale?”

Il a ajouté: “A ceux qui disent que nous devrions retarder à nouveau – l’alternative est d’ouvrir en hiver lorsque le virus aura un avantage ou pas du tout cette année.”

Cependant, M. Johnson a averti que la pandémie était “loin d’être terminée” et qu’il pourrait y avoir environ 50 000 nouveaux cas chaque jour d’ici le 19 juillet.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a admis que les cas pourraient atteindre 100 000 lorsque l’Angleterre assouplit les mesures de verrouillage.

Il a déclaré au programme Today : “Il est juste de dire ce que vous venez de dire, je viens de le dire au Parlement hier, d’ici le 19, nous nous attendons à ce que le nombre de cas soit au moins le double de ce qu’il est actuellement, donc environ 50 000 cas par jour.

“Alors que nous nous assouplissons et entrons dans l’été, nous nous attendons à ce que les cas augmentent considérablement et ils pourraient atteindre 100 000 cas.

“Nous voulons être très simples sur ce à quoi nous pouvons nous attendre en termes de nombre de cas, mais ce qui compte plus que tout, ce sont les nombres d’hospitalisations et de décès.

“C’est là que le lien est sévèrement affaibli.”