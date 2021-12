Chris Whitty sera fait chevalier sur la liste d’honneur de la reine – « Calme et imperturbable » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le professeur Whitty, 55 ans, pourrait recevoir le titre sur la liste des honneurs du Nouvel An de la reine car il est une «source de sagesse de confiance» depuis le début de la pandémie. Le visage «calme et imperturbable» du médecin-chef (CMO) d’Angleterre était une apparition régulière à la télévision britannique au cours des derniers mois, le professeur Whitty fournissant des statistiques et des conseils à des millions de Britanniques à travers le pays.

Bien que sa livraison impassible de certaines nouvelles ait attiré les critiques de nombreuses personnes à travers le pays, les ministres ont attesté que le CMO passait régulièrement de longues heures à son bureau.

Une source de haut niveau a déclaré au Sun que cet honneur est « tout à fait mérité ».

Ils ont déclaré: «Chris peut souvent avoir un visage austère, mais c’est exactement ce qui était requis pendant les jours sombres du verrouillage.

« Chris a été calme et imperturbable tout au long et est une source fiable de sagesse et de connaissances.

« Il mérite amplement son honneur.

Le CMO détient déjà le moindre honneur de « Compagnon de l’Ordre du Bain » pour ses services à la médecine pendant la crise d’Ebola.

L’expert en maladies infectieuses est également consultant en exercice du NHS aux hôpitaux de l’University College London et à l’Hospital for Tropical Diseases.

Selon The Times, son adjoint, le professeur Jonathan Van Tam, aurait également reçu des pourboires.

