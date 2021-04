Chris Whitty suggère que 25 000 décès de Covid par an seraient tolérables | UK | Nouvelles

Le rapport de l’OMS sur le coronavirus « manque de données cruciales », dit Psaki

Le médecin-chef de l’Angleterre a averti que le virus mortel « ne disparaîtra pas » et a déclaré que plus de 20 000 personnes pourraient mourir au cours d’une année grippale. Il a suggéré d’accepter un chiffre similaire en ce qui concerne les décès de Covid permettrait aux gens de vivre une «vie entière».

S’exprimant lors d’un webinaire de la Royal School of Medicine, le professeur Whitty a déclaré: « Covid ne va pas disparaître.

«Vous devez déterminer ce qui est une politique rationnelle à ce sujet et ici, je ferais une grande différence entre un environnement pandémique et ce que vous obtenez avec la grippe saisonnière.

«Chaque année, entre 7 000 et 9 000 citoyens meurent de la grippe, la plupart très âgés, et toutes les quelques années, vous avez une mauvaise année de grippe où 20 000 à 25 000 en meurent.

«La dernière fois que nous avons eu cela, c’était il y a trois ans et personne ne l’a remarqué.

«Il est donc clair que nous allons devoir le gérer, à un moment donné, un peu comme nous gérons la grippe.

« Voici une maladie saisonnière très dangereuse qui tue des milliers de personnes et la société a choisi une manière particulière de la contourner. »

Le professeur Whitty a déclaré qu’il était essentiel de réduire le plus possible le nombre de décès de Covid, il a averti que le public ne tolérerait pas un autre verrouillage.

Il a poursuivi: « Nous voulons nous rapprocher le plus possible [to zero] mais la question est de savoir comment équilibrer cela avec d’autres priorités?

«Qu’est-ce que les gens sont prêts à supporter?

«Ce que nous avons démontré l’année dernière, c’est que nous n’avons pas du tout à avoir la grippe si nous ne le voulons pas, car les mesures que nous avons prises contre Covid ont conduit à pratiquement aucune grippe.

«Si l’année prochaine nous disons:« Nous pouvons lutter contre la grippe, tout le monde enfermé pendant l’hiver », je pense que la profession médicale ne se rendrait pas populaire auprès du grand public.

« Nous devons trouver un équilibre qui le maintienne à un niveau bas, minimise les décès du mieux que nous pouvons, mais d’une manière que la population tolère, grâce à des contre-mesures médicales comme les vaccins et en temps voulu les médicaments, ce qui signifie que vous pouvez minimiser la mortalité. sans maximiser les impacts économiques et sociaux sur nos concitoyens. «

Le professeur Whitty a poursuivi en disant qu’il ne pensait pas qu’il y aurait plus de verrouillages à travers l’Angleterre, même locaux.

Mais il a ajouté: « La société ne tolérera pas plus qu’un certain nombre de personnes soient malades, même si elles savent que cela va disparaître au printemps, et la zone où nous allons devoir tirer le cordon d’alarme est si un Une variante de préoccupation vient du fait que nous pouvons voir est maintenant de retour à une situation de croissance sans contrainte parce que la réponse immunologique à cela n’est tout simplement pas là. «

Les derniers chiffres de l’application de suivi des symptômes ZOE du King’s College suggèrent que le nombre « R » pourrait être d’environ un ou plus dans d’autres régions du pays.

Le professeur Whitty a poursuivi en disant qu’il était impossible d’empêcher des variantes d’entrer au Royaume-Uni alors que l’Europe entrait dans sa troisième vague de pandémie.

Il a poursuivi: «Nous devons accepter l’idée que l’arrêt des variantes arrivant au Royaume-Uni n’est pas un point de départ réaliste, mais vous pouvez le ralentir.

«Quiconque croit que vous pouvez mettre en place une politique frontalière qui l’arrête se méprend complètement sur le problème.

«Alors que le ‘R’ est inférieur à un, ce qui est le cas depuis deux ou trois mois, les nouvelles variantes n’ont pas vraiment de pied.

«Une fois que nous commençons à ouvrir les choses, alors si une variante arrive, elle a la possibilité de se propager et plus vous importez de cas, plus le point de départ est rapide.

« Ce que nous essayons de faire, c’est de le ralentir. »