Chris Wilder, Michael Flynn et Jody Morris en tête pour reprendre les Bluebirds, Roy Keane, Alan Pardew et Craig Bellamy en dehors des chances

Mick McCarthy a été limogé la semaine dernière après une mauvaise passe avec Cardiff City dans le championnat et maintenant un certain nombre de prétendants sont alignés pour le poste.

Cardiff est désormais 21e du classement après sept défaites consécutives, mais ils sont toujours juste hors de la zone de relégation après leurs trois premières victoires et recherchent maintenant un manager pour les sauver du combat.

Chris Wilder est clairement le favori pour le travail des Bluebirds

Chris Wilder est le favori pour être le prochain manager permanent du Cardiff City Stadium.

Le dernier emploi de Wilder était avec Sheffield United lorsqu’ils étaient en Premier League, mais il est parti d’un commun accord après seulement 14 points en 28 matchs.

Il les a emmenés de League One au championnat avec 100 points après avoir remplacé Nigel Adkins en 2016.

Puis, en 2019, les Blades ont été promus en Premier League, affichant les capacités de Wilder dans la ligue de football.

Le favori pour le poste des Bluebirds a également dirigé Northampton Town, Oxford United, Halifax Town et Alfreton Town.

D’autres noms dans le mix incluent Michael Flynn, l’actuel manager du comté de Newport, qui a l’expérience de sauver des clubs du bord de la relégation comme il l’a fait lors de sa première année avec Newport en 2017.

Wilder, Flynn et Jody Morris sont également parmi les favoris pour le poste vacant de Charlton Athletic, où le directeur par intérim Johnnie Jackson est préféré pour prendre le relais.

prochain directeur de Cardiff City

Cotes SkyBet

Chris Wilder – 6/4 Michael Flynn – 9/2 Jody Morris – 5/1 Neil Harris – 8/1 Steve Morison – 10/1 Chris Hughton – 12/1 Roy Keane – 12/1 Michael Appleton – 14/1 Robert Page – 14/1 Alan Pardew – 16/1 Mark Hudson – 16/1 Gareth Ainsworth – 18/1 Alex Neil – 20/1

