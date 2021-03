Chris Wilder n’est plus entraîneur de Sheffield United

12/03/2021 à 13:25 CET



Terminer l’histoire qu’ils ont forgée pendant cinq ans Chris Wilder et Shieffield United. L’entraîneur, depuis qu’il a pris les rênes, a marqué un avant et un après dans la carrière de l’équipe, la portant au sommet. Ensemble, ils ont joué dans l’âge d’or du club.

Wilder est arrivé à Shieffield en 2016. À cette époque, le équipe a joué en League One, la troisième division anglaise. Et l’entraîneur a été le fer de lance de la montée en puissance du club du Yorkshire jusqu’à ce que le Première ligue. Même, atteint un record de 100 points en route vers l’élite. La première campagne en première division anglaise était 2019-2020. Et ils ont eu une excellente saison, réussissant à se classer neuvième de la compétition.

Cependant, les tableaux ont changé cette année et l’équipe est sur le point de descendre au championnat. Ceux du Yorkshire ont joué dans ele pire début de la Premier League. En l’absence de dix jours pour la fin du championnat, ils occupent la dernière position avec 13 points, et Dix au salut. Aujourd’hui, la permanence est impossible. En fait, la première victoire de l’équipe n’est survenue qu’au huitième match de championnat, au cours du mois de janvier, quand ils ont affronté le Newcastle United.

Après cette belle expérience chez le Premier, lors de sa deuxième campagne dans l’élite anglaise, le tonique de l’équipe a changé de façon exponentielle. Ils n’ont gagné que deux matchs et réalisé quatre nuls, perdant dans les 22 matchs restants.