Chris Wood augmente le poids de l’Inde en réduisant l’exposition à la Chine ; reste haussier malgré des valorisations élevées

Les indices de référence nationaux ont corrigé de près de 2% par rapport à leurs sommets historiques la semaine dernière lorsque les marchés mondiaux ont connu une vente massive. L’extraordinaire résilience du marché boursier indien est due à l’activité croissante des investisseurs de détail et à la liquidité facile, selon Chris Wood, responsable mondial (stratégie actions), Jefferies, qui a augmenté la pondération de l’Inde dans son portefeuille Asie-Pacifique cette semaine. Sensex et Nifty ont enregistré une baisse marginale la semaine dernière, même si d’autres pairs des marchés émergents tels que la Corée du Sud, le Brésil et même Hong Kong ont corrigé de plus de 8 % chacun et que l’indice EM de Morgan Stanley a chuté de 15 %.

Facteurs qui favorisent la croissance de D-Street

Sensex et Nifty sont maintenant à moins de 1% de leurs sommets historiques, récupérant les pertes cette semaine. « GREED & Fear reste structurellement positif sur le marché indien malgré la valorisation élevée à 21,5 fois les bénéfices anticipés à 12 mois, ce qui crée un certain vertige », a déclaré Chris Wood dans sa newsletter hebdomadaire. “Un nouveau cycle immobilier a commencé, un cycle de dépenses en capital plus large devrait arriver tôt ou tard, tandis que les meilleures entreprises ont profité du désendettement déclenché la consolidation dans des secteurs comme l’immobilier résidentiel et le financement du logement et même le crédit à la consommation en général”, a-t-il ajouté. La position favorable à la croissance adoptée par le gouvernement central est également considérée comme positive par le stratège du marché.

Les risques à venir pour les marchés boursiers indiens incluent l’arrivée d’une nouvelle variante de covid-19, mais c’est un risque que le pays partage avec le reste du monde. Pendant ce temps, l’autre risque découle de tout changement dans la politique de la RBI. La Reserve Bank of India a récemment relevé ses prévisions d’inflation, mais n’a pas encore signalé de changement de politique. “La RBI a relevé ses prévisions d’inflation de l’IPC pour cet exercice à 5,7% lors de sa réunion politique en août, contre 5,1% prévu en juin. Pourtant, les achats d’obligations de la RBI dans le cadre du programme Open Market Operations (OMO) se sont poursuivis alors qu’il n’est pas encore question de hausse des taux », a-t-il déclaré. RBI a réitéré son soutien à la croissance économique au cours des derniers mois.

L’Inde devrait sous-performer dans le mouvement d’aversion au risque

Réitérant ses vues haussières sur le marché boursier indien, Chris Wood a ajouté que l’Inde est susceptible de sous-performer dans tout mouvement mondial d’aversion au risque déclenché par la diminution des alertes. Avec la surperformance de l’Inde et la sous-performance de la Chine, la surpondération du premier dans le portefeuille asiatique est devenue neutre. Gardant cela à l’esprit, Chris Wood a augmenté le poids de l’Inde de deux points de pourcentage avec l’argent retranché de la Chine et de Hong Kong. « Si l’Inde corrige plus fortement dans une frayeur conique aggravée, la pondération sera ajoutée. Pendant ce temps, la Chine serait naturellement surperformante dans une frayeur décroissante sans le bruit réglementaire persistant », a ajouté Chris Wood.

Portefeuille d’actions en Asie

La pondération de l’Inde dans le portefeuille Asie est de 14 % contre une pondération MSCI AC Asie-Pacifique hors Japon de 11,1 %, soit un décalage de 2,9 % par rapport à l’indice de référence. Certaines des actions indiennes du portefeuille Asie comprennent Reliance Industries, HDFC, ICICI Prudential Life Insurance, ICICI Lombard General Insurance, Godrej Properties et ICICI Bank.

