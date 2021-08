Chris Wood n’abandonne pas les actions aurifères et aurifères américaines ; peut ajouter des avoirs en Bitcoin si les prix baissent

in

Le portefeuille recommandé par Chris Wood pour les fonds de pension libellés en dollars américains a toujours une allocation de 65% aux actions de l’or et des mines d’or. (Source de la photo : .)

L’or a renoncé à sa corrélation historique avec les taux d’intérêt réels en dollars américains, se déplaçant à plat tandis que le rendement réel du Trésor à 10 ans a baissé de 40 points de base depuis la mi-juin. Cependant, malgré cela, le responsable mondial de Jefferies (stratégie actions) n’abandonne pas les actions aurifères et minières aurifères. “La cupidité et la peur n’abandonneront pas les actions aurifères et aurifères, mais il convient également de noter que le positionnement des investisseurs favorise une reprise de l’or dans le sens où les positions longues nettes augmentent à nouveau”, a déclaré Chris Wood dans sa note hebdomadaire.

« Les gestionnaires de fonds, tels que la position longue nette des fonds spéculatifs sur les contrats à terme et les options sur l’or du Comex, sont passés d’un creux récent de 41 896 contrats à la mi-mars à 105 811 contrats au cours de la semaine terminée le 27 juillet, après une baisse par rapport à un sommet de 292 066 contrats en septembre. 2019 », a souligné Chris Wood. Au cours de la semaine précédente, les contrats à terme d’octobre sur l’or chez MCX ont plongé de 2,52 % à Rs 46 640 pour 10 grammes avec une appréciation de la roupie, selon Tapan Patel, analyste principal (matières premières) chez HDFC Securities. «Nous nous attendons à ce que les prix de l’or se négocient à la baisse au cours de la semaine à venir avec une résistance au comptant de l’or du COMEX à 1800 $ l’once et un support à 1750 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or d’octobre ont une résistance à court terme à 47 600 Rs pour 10 grammes et un support à 46 000 Rs pour 10 grammes », a-t-il ajouté.

Les stocks miniers ont chuté au cours du dernier mois

-New Gold Inc – Chute de 11%

-AngloGold Ashanti – chute de 11%

-Wheaton Precious Metals Corp – baisse de 0,31%

-Mines Agnico Eagle – 1,55% de baisse

-Newmont Corporation – chute de 6%

-Barrick Gold Corporation – 2% de baisse

-Hecla Mining Company – 13% de baisse

Ne réduisant pas l’exposition aux actions aurifères et aurifères, le portefeuille recommandé par Chris Wood pour les fonds de pension libellés en dollars américains a toujours une allocation de 65% aux actions aurifères et aurifères.

Peut ajouter à la position Bitcoin

De plus, le stratège du marché mondial a décidé de maintenir son allocation de 5% au Bitcoin à partir de décembre 2020, lorsque la crypto-monnaie se négociait à un prix de 22 779 $. Réitérant son soutien à Bitcoin, Chris Wood a déclaré qu’il avait l’intention de renforcer sa position si la crypto-monnaie tombait à nouveau au niveau de prix de 20 000 $, mais ajoute qu’il pourrait s’agir d’un niveau qui ne se reverra jamais. “Certes, le rallye intrajournalier de 18% d’une journée de 34 453 $ à 40 545 $ le 26 juillet ressemble à une liquidation climatique des positions courtes à effet de levier”, a-t-il ajouté.

