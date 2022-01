Chris Wood  » pensait probablement que son agent plaisantait  » alors que l’offre  » étrange  » de 20 millions de livres sterling de Newcastle est remise en question

L’offre de 20 millions de livres sterling de Newcastle pour Chris Wood en a surpris beaucoup, mais peut-être pas autant que le joueur lui-même.

C’est le point de vue de Gabby Agbonlahor, qui pense que l’attaquant aurait pensé que son agent plaisantait lorsqu’il a entendu parler pour la première fois de l’intérêt des Magpies.

Peu de gens auraient pu voir celui-ci venir

Wood devrait quitter Burnley pour rejoindre leurs rivaux de relégation en Premier League, qui auraient activé sa clause de libération de 20 millions de livres sterling.

Désormais sous le contrôle du Fonds d’investissement public saoudien, Newcastle fait partie des grandes ligues financières et était liée à certains des meilleurs joueurs du monde peu de temps après la finalisation de la prise de contrôle en octobre.

Mais avec Wood qui devrait être la deuxième signature sous les nouveaux propriétaires, il a été suggéré que le recrutement du joueur de 30 ans, qui n’a que trois buts cette saison, est une sorte de pétard humide.

« J’ai l’impression que lorsque Chris Wood a entendu la nouvelle de son agent, il aurait probablement pensé qu’il plaisantait », a déclaré Agbonlahor à talkSPORT Breakfast.

Il faudra peut-être un certain temps avant qu’Amanda Staveley et son mari Mehrdad Ghodoussi puissent recruter certains des meilleurs joueurs du monde

« Il a marqué trois buts en Premier League toute la saison, a 30 ans et un club d’une valeur de 300 milliards de livres sterling. [want him].

«Je pense que c’est une signature étrange et étrange. On parlait de Pierre-Emerick Aubameyang et de toutes ces superstars à venir et ils sont partis chercher un attaquant qui a marqué trois buts cette saison.

« C’est très étrange et si je suis un fan de Newcastle, j’en veux plus. »

Cependant, Dean Saunders pense que Wood peut être un succès à Newcastle s’ils exploitent ses atouts et que cette décision leur donnera un avantage sur Burnley, qui fait également partie des trois derniers de la Premier League.

Wood a été un succès à Burnley, marquant 53 buts en quatre ans et demi là-bas

« Cela ne semble pas juste, n’est-ce pas ? Mais je ne pense pas qu’ils l’aient fait pour endommager Burnley. Je pense qu’ils ont besoin d’un avant-centre », a déclaré Saunders au Sports Bar.

« Est-ce qu’ils vont au marché et trouvent quelqu’un en Belgique ou en France ou trouvent-ils quelqu’un qu’ils connaissent ? »

Lorsqu’on lui a demandé si Wood était assez bon pour Newcastle, Saunders a ajouté : « Si vous l’utilisez de la bonne manière. Il a besoin de balles à travers tôt, il a besoin de balles par-dessus tôt, vous devez lui envoyer des flèches en diagonale. Lui et Ashley Barnes sont une poignée pour tout le monde.

