Chris Wood s’attend à un fort rebond de la demande de pétrole brut ; l’indice énergétique surpasse le FAANG et le S&P 500

L’indice S&P 500 Energy a non seulement surperformé le S&P 500, mais a surperformé les actions FAANG de 71% depuis novembre 2020. (Image: REUTERS)

Les prix du pétrole brut ont maintenant dépassé la barre des 74 $ le baril et continuent d’augmenter à mesure que la reprise de la demande mondiale s’améliore. S’appuyant sur cette amélioration de la demande, Chris Wood, Global Head (stratégie actions), Jefferies, recommande aux investisseurs d’opter pour une position longue sur l’énergie et courte sur la technologie thématique sans profit. L’as stratège du marché prône depuis quelques mois le commerce cyclique, le pétrole étant le plus favorable. Depuis le début de l’année, l’indice S&P Energy a augmenté de 46,9%, surperformant le S&P 500 qui a réussi à bondir de 13%. Les prix du pétrole ont légèrement augmenté à mesure que les perspectives de demande de pétrole brut s’améliorent avec le déploiement de vaccins dans le monde entier.

L’indice S&P 500 Energy surperforme

Soulignant le commerce, Chris Wood dans son bulletin hebdomadaire GREED & Fear a souligné que Tesla d’Elon Musk surperformait l’indice S&P 500 Energy depuis sa cotation en 2010. Cependant, il a ajouté que depuis le 2 février de cette année, la dynamique a changé et Tesla a depuis sous-performé de 50%. Chris Wood a également souligné qu’un indice de six sociétés technologiques américaines bien connues, à savoir Tesla, Snap, Uber, Spotify, Twitter et Slack, avait surperformé l’indice énergétique de 450% depuis le début de 2020 jusqu’à un pic le 2 février, et a depuis sous-performé de 40 %.

Chris Wood a déclaré que l’indice S&P 500 Energy a non seulement surperformé le S&P 500 mais a surperformé les actions FAANG de 71% depuis novembre 2020. L’ETF SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production (XOP) n’a augmenté que de 20 % depuis juin 2020, même si cet ETF est en hausse de 232 % par rapport au plus bas de 2020 atteint en mars dernier », a-t-il déclaré.

Demande de pétrole brut, les prix rebondissent

« La vision positive de la cupidité et de la peur sur le prix du pétrole, qui, comme indiqué précédemment, est susceptible d’agir comme un catalyseur pour une escalade de la peur de l’inflation dans les mois à venir, est basée à la fois sur une demande en plein essor et, plus important encore, sur un manque croissant d’offre “, a déclaré Chris Wood. Le stratège du marché a en outre déclaré que la demande de pétrole brut devrait rebondir aux niveaux d’avant la pandémie de 100 millions de barils par jour. Des marchés clés tels que la Chine et les États-Unis ont vu la demande augmenter alors que l’économie commençait à rouvrir.

Alors que la demande s’est améliorée, le manque d’offre est également important, selon Chris Wood. Les investissements dans l’exploration en dehors de l’OPEP sont en baisse depuis 2014. Les institutions financières se méfient du financement de projets d’exploration, une autre raison aggravant le manque d’approvisionnement. Wood a ajouté que les prix du pétrole brut monteraient en flèche, mais que les Russes et les Saoudiens se méfieront d’une trop forte hausse du pétrole au-dessus de 100 $ le baril ou plus, car cela pourrait encourager davantage la production alternative.

