Chrishell Stause applaudit à sa vente à l’aveugle au coucher du soleil

Après un rendez-vous à l’aveugle inoubliable, ces deux-là ne sont pas exactement vendus l’un à l’autre.

Bien qu’il y ait eu de nombreux moments mémorables au cours de la dernière saison de Selling Sunset, de nombreux téléspectateurs n’oublieront pas la fête sur le yacht des acteurs, où Chrishell Stause a été présenté à Tarek el-moussal’ami de Robert ivre. Ce qui était censé être un rendez-vous à l’aveugle sur l’eau s’est transformé en une balade cahoteuse dans le comté d’Orange, en Californie.

Plus tôt cette semaine, Robert s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager « ce qui s’est vraiment passé » lors de la réunion télévisée.

« J’ai eu un rendez-vous à l’aveugle en juin qui a été filmé pour la saison 4 de Selling Sunset », a écrit le propriétaire de l’entreprise et entrepreneur sur Instagram. « Mes amis @therealtarekelmoussa et @heatherraeyoung avaient parlé avec @ chrishell.stause et elle était intéressée par un rendez-vous. Je suppose que l’équipe de tournage de Selling Sunset l’a entendu et le voulait pour le spectacle. »

Robert a poursuivi: « Le tournage a eu lieu fin juin et à ce moment-là, Chrishell sortait déjà (secrètement) avec @JasonOppenheim. »