Chrishell Stause et Jason Oppenheim passent Thanksgiving à servir des repas aux sans-abri: « Des tonnes de remerciements »

Chishell Stause et Jason Oppenheim ont profité de l’occasion de Thanksgiving pour faire un grand geste à ceux qui en ont besoin.

L’actrice de « All My Children », 40 ans, et le magnat de l’immobilier de luxe, 44 ans, ont passé une partie de leurs vacances à redonner à la communauté de Los Angeles de manière importante lorsque le couple a offert de son temps pour servir des repas chauds aux sans-abri du Los Angeles Mission d’Angeles.

« J’ai passé une si belle journée de bénévolat avec @thelamission qui a organisé un Thanksgiving incroyable pour les sans-abri de LA aujourd’hui », Stause a légendé une photo d’elle-même et de sa co-vedette et petit ami de « Selling Sunset ».

« C’est une cause qui me tient à cœur et j’ai l’impression qu’en parler aide à rejeter le stéréotype conventionnel que certaines personnes ont de qui sont ces personnes », a-t-elle ajouté à propos de l’événement réussi.

Chrishell Stause et Jason Oppenheim de « Selling Sunset » ont rendu public leur romance en juillet. (Photo par Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Stause a déclaré avoir expliqué qu’elle avait enduré une période de sans-abri pendant son enfance dans le Kentucky.

Dans ses mémoires récemment publiées, « En construction: parce que vivre ma meilleure vie a pris un peu de travail », la courtier immobilier écrit sur son « voyage de vie fou », qui comprend également les luttes de dépendance de sa famille.

« J’ai dû recommencer tant de fois dans ma vie », a-t-elle déclaré au magazine People en septembre. « Je sais toujours regarder le bon côté parce qu’il y a eu beaucoup de noir. »

Stause a reconnu dans sa publication d’image vidéo sur Instagram que « la pandémie a forcé tant de gens à se rendre dans un endroit où ils n’auraient jamais pensé qu’ils seraient ».

Chrishell Stause et Jason Oppenheim ont passé une partie de leur Thanksgiving à servir des repas chauds aux sans-abri de Los Angeles. (Photo de Jamie McCarthy)

Elle a poursuivi dans son message, ajoutant: « J’espère que vous passez un excellent Thanksgiving et que vous avez des tonnes de raisons d’être reconnaissantes! »

La star du feuilleton et Oppenheim ont révélé leur histoire d’amour au monde en juillet lorsque des images du couple emballant sur le PDA pendant leurs vacances à Rome ont fait le tour d’Internet.

Oppenheim a déclaré à Fox News Digital en septembre que même si Stause a pu s’adapter aux projecteurs beaucoup plus facilement que lui, le voyage de l’amour a été un tourbillon pour lui, en particulier lorsqu’il s’agit de traiter avec des photographes détectives.

« C’est drôle que vous ayez mentionné cela parce que nous étions juste – nous avons en fait eu des paparazzis qui nous suivent et prennent des photos de nous ces deux derniers jours maintenant, y compris au dîner hier soir, que je viens de voir aujourd’hui », a expliqué Oppenheim à l’époque où on lui a demandé sur sa nouvelle notoriété.

« De toute façon, je ne lis rien, alors désolé pour tout le monde qui perd son temps, en bien ou en mal », a-t-il plaisanté. « Je pense que ça va avec le territoire et ça fait partie de la responsabilité d’être quelqu’un dans l’espace public. »