Chrishell Stause et Jason Oppenheim présentent une romance avec un baiser torride

Selon une source proche de Chrishell, ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle et Jason commencent à se voir.

“Jason et Chrishell se fréquentent secrètement depuis quelques mois maintenant”, a révélé l’initié. “Ils ont toujours eu une connexion tout en travaillant ensemble … Ils ont une base solide, étant des amis proches et garder cela est important pour eux.”

Chrishell, qui a finalisé son divorce avec Justin Hartley plus tôt cette année, avait déjà dit à E! News que tout dans sa vie se mettait en place.

“J’ai vraiment l’impression que lorsque vous êtes concentré sur votre propre vie et vraiment heureux, cela facilite vraiment tout”, a-t-elle expliqué. “J’espère que tout arrive pour une raison et vous ne le savez vraiment pas à ce moment-là. En ce moment, je suis ici et j’espère que je pourrais inspirer d’autres personnes.”

Elle a ajouté: “J’espère que je pourrai peut-être être un phare de lumière où c’est comme:” Vous avez cette petite amie. Vous avez ceci. Vos meilleures années sont à venir. “”