Chrishell Stause et Jason Oppenheim se séparent

Les stars de Selling Sunset Chrishell Stause et Jason Oppenheim se sont séparées cinq mois après avoir rendu publique leur relation, a rapporté PEOPLE mardi. Plusieurs sources ont confirmé au point de vente que les stars de la réalité Netflix ont mis fin à leur relation, mais ni Stause ni Oppenheim n’ont commenté publiquement.

Le propriétaire du groupe Oppenheim, 44 ans, et le relateur haut de gamme de Los Angeles, 40 ans, ont confirmé pour la première fois qu’ils sortaient ensemble en juillet, partageant des photos de vacances adorées sur Instagram. Un mois plus tard, l’alun de Danse avec les stars a dit à E! News que les deux amis et collègues de longue date avaient rendu leur relation romantique quelques mois avant leur annonce officielle.

« C’est juste une de ces choses. Vous ne voulez pas partager avec tout le monde et obtenir toutes leurs opinions avant de savoir vraiment ce que c’est », a expliqué Stause en attendant d’annoncer la nouvelle. « Nous étions vraiment très privés et secrets aussi longtemps que nous le pouvions jusqu’à ce que nous réalisions que les murs se refermaient. Les gens devenaient un peu avertis. Nous sommes arrivés à un point où nous sommes vraiment heureux de le partager parce que nous savions exactement ce que c’était, donc tout va bien. »

Le mois dernier, Stause et Oppenheim ont passé Thanksgiving à servir des repas chauds et à faire du bénévolat à la mission de Los Angeles, et ce week-end seulement, Stause a partagé une vidéo avec Oppenheim sur le plateau de Selling Sunset alors que le casting célébrait la fin du tournage de la saison 5. Le 15 décembre. , a déclaré Stause à E! News que c’était une « transition facile » entre amis et rendez-vous avec Oppenheim parce que « nous travaillions tellement ensemble qu’avant, et nous travaillons si bien ensemble ».

Sortir avec son patron n’a pas non plus changé leur relation de travail, a expliqué Stause. L’ancienne star du feuilleton a partagé : « J’ai juste l’impression que la dynamique travail/relation n’est pas aussi compliquée que les gens pourraient le penser parce que nous étions les meilleurs amis avant et nous travaillons tout le temps ensemble. C’était un peu facile. » Avant sa relation avec Oppenheim, Stause est brièvement sortie avec le pro Keo Motsepe de Dancing With the Stars après avoir participé ensemble à la saison 29 de l’émission de compétition ABC. Elle était également mariée à la star de This Is Us, Justin Hartley, qu’elle a épousée en 2017 après quatre ans de relation. En 2019, Hartley a brusquement demandé le divorce et le divorce de l’ancien couple a été finalisé en février.