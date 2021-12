Chrishell Stause et l’adresse de Jason Oppenheim se sont séparées: « L’une des meilleures choses qui me soit jamais arrivée »

Jason Oppenheim et Chrishell Stause parlent de leur rupture.

Des informations ont circulé plus tôt dans la journée selon lesquelles les deux stars de « Selling Sunset » avaient mis fin à leur relation cinq mois après avoir été rendues publiques. Les deux ont confirmé ces rapports et ont abordé la scission dans des déclarations distinctes.

Stause a partagé un message sentimental sur Instagram mardi soir.

« J’ai essayé d’embrasser le monde dans lequel je me suis trouvé et cela implique d’être ouvert et honnête au sujet de mes relations », a-t-elle commencé. « C’était effrayant et terrifiant de savoir que cela pourrait ne pas se terminer par ce que la société considère comme un succès et ce que je recherche en fin de compte. »

‘SELLING SUNSET’S JASON OPPENHEIM DIT QUE CAST SOUTIENT LA RELATION CHRISHELL STAUSE SAUF ‘UN AGENT’

Jason Oppenheim et Chrishell Stause ont évoqué leur rupture après environ sept mois ensemble. (.)

Elle a poursuivi, expliquant qu' »après de nombreuses et longues discussions sincères », elle a choisi de voir sa relation avec Oppenheim comme un succès, « quelle que soit l’étiquette qui lui est attachée publiquement ».

La star du feuilleton a ensuite fait allusion à ce qui a conduit à la scission.

LA STAR JASON OPPENHEIM DE ‘SELLING SUNSET’ PARLE DE SA RELATION AVEC LA CO-STAR CHRISHELL STAUSE

« Jason était et est mon meilleur ami, et à part nos idées pour la famille qui ne sont finalement pas alignées, le respect et l’amour que nous avons les uns pour les autres ne changeront pas à l’avenir », a conclu Stause.

Les deux ont partagé des déclarations séparées sur Instagram, laissant entendre que leur rupture était due à leurs idées différentes sur la famille. (.)

Plus tôt dans la soirée, Oppenheim, fondateur du groupe Oppenheim, a évoqué la rupture dans une déclaration partagée sur son histoire Instagram.

Pour la publication, il a partagé une photo de lui, 44 ans, et de Stause, 40 ans, embrassant et souriant, écrivant la déclaration sur le cliché.

CHRISHELL STAUSE ET JASON OPPENHEIM ONT DÉPENDRE DES REPAS DE GRÂCE AUX SANS-ABRI : « DE LA MERCI POUR ÊTRE REMERCIE »

« Bien que Chrishell et moi ne soyons plus ensemble, nous restons les meilleurs amis et nous nous aimerons et nous soutiendrons toujours », a-t-il commencé. « Elle était la petite amie la plus incroyable que j’aie jamais eue, et ce fut la relation la plus heureuse et la plus épanouissante de ma vie. »

Chrishell Stause et Jason Oppenheim co-vedette dans « Selling Sunset » de Netflix. (Netflix)

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Bien que nous ayons des désirs différents concernant une famille, nous continuons à avoir le plus grand respect les uns pour les autres », a-t-il expliqué. « Chrishell est un être humain exceptionnel et l’aimer et l’avoir dans ma vie est l’une des meilleures choses qui me soient jamais arrivées. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les deux ont confirmé leur relation en juillet, mais Stause a dit à E! News en août qu’ils avaient commencé leur relation deux mois avant d’être rendus publics.