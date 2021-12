Chrishell Stause fait allusion à la vraie raison de la rupture de Jason Oppenheim

Chrishell Stause révèle pourquoi elle et Jason Oppenheim ont décidé de se séparer après moins d’un an de relation.

La star de Selling Sunset a partagé une déclaration sur Instagram le mardi 21 décembre, disant qu’elle et le courtier immobilier avaient beaucoup de respect l’un pour l’autre, mais ont finalement décidé que leur relation ne fonctionnerait pas en raison de leurs rêves différents pour l’avenir.

« J’ai essayé d’embrasser le monde dans lequel je me suis trouvé et cela inclut d’être ouvert et honnête au sujet de mes relations. C’était effrayant et terrifiant de savoir que cela pourrait ne pas se terminer par ce que la société considère comme un succès et ce que je recherche en fin de compte. » elle a écrit. « Mais après de longues discussions sincères, je choisis de le voir comme un succès, quelle que soit l’étiquette qui lui est attachée publiquement. »

Chrishell a poursuivi: « Jason était et est mon meilleur ami, et à part nos idées pour la famille qui ne sont finalement pas alignées, le respect et l’amour que nous avons les uns pour les autres ne changeront pas à l’avenir. »