Chrishell Stause gère facilement le troll sexiste dans son dernier message

La star de la vente Sunset, Chrishell Stause, est habituée à traiter avec les trolls, mais elle a vu un message qu’elle avait vraiment besoin d’appeler ce week-end. Elle s’est tournée vers ses histoires Instagram après que quelqu’un a affirmé qu’elle ne pouvait pas réussir « sans un homme », surtout après avoir commencé une relation amoureuse avec sa co-star, le fondateur du groupe Oppenheim, Jason Oppenheim. Le couple a annoncé qu’ils sortaient ensemble en juillet, après le tournage de la saison 4 de Selling Sunset.

Samedi, Stause a partagé une capture d’écran d’un message qu’elle a reçu d’un utilisateur d’Instagram. « La seule raison pour laquelle vous obtenez des annonces et les vendez est [because] de Jason », a écrit l’utilisateur d’Instagram. « Tu es vraiment un faux et j’espère que tu as raison de ton s— et que tu arrêtes de te garder rancune misérable b—. »

« Il semblerait que je ne sois pas la misérable ici Genesis », a écrit Stause, qui était actrice avant de se concentrer sur sa carrière dans l’immobilier avec Oppenheim Group, rapporte E! Des nouvelles. « Quand vous êtes un agent à la télévision, vous finissez par obtenir tellement d’affaires que vous devez en référer à d’autres [because] il n’y a pas beaucoup de temps dans une journée. L’époque où l’on recevait plus d’annonces en raison du rang au bureau est révolue depuis longtemps. Mais s’il te plait respire [sic] Et passez une bonne journée! Merci d’avoir regardé!!!! »

Après avoir posté ceci, elle a reçu des messages de soutien de ses fans, qu’elle a remerciés dans un post de suivi. « Vous venez d’inonder mes messages privés avec les messages les plus gentils, et je ne les publiais pas pour ça », a écrit Stause, 40 ans. « Cela m’a juste fait rire. Mais j’apprécie vraiment ça. Vous êtes tellement gentils et gentils et je sais qu’ils sont bien plus de vous que les trolls. Merci! »

En juillet, Stause a partagé une collection de photos de vacances en Italie avec ses collègues du groupe Oppenheim, dont deux photos avec Oppenheim et elle-même en train de se câliner. Sur la deuxième photo, Oppenheim lui a embrassé le cou, confirmant que les deux sont ensemble.

Stause a été critiquée pour avoir fréquenté son patron à l’époque, mais ils s’en sont tous les deux débarrassés. Ils ont même fait leurs débuts sur le tapis rouge en août lors de la première de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux. « Chrishell et moi sommes devenus des amis proches et c’est devenu une relation incroyable », a déclaré Oppenheim à E! Nouvelles à la première. « Je tiens à elle profondément et nous sommes très heureux ensemble. »

Stause était fiancée à l’acteur Matthew Morrison de 2006 à 2007. Elle était mariée à la star de This Is Us Justin Hartley de 2017 à 2019, et leur divorce désordonné a été relaté dans Selling Sunset Season 3. Le divorce a été finalisé en janvier. Stause est également sorti avec le pro de Dancing With the Stars Keo Motsepe pendant environ trois mois jusqu’en février. La relation de Stause avec Oppenheim est devenue romantique après le tournage de la saison 4 de Selling Sunset, elle n’est donc pas référencée dans les derniers épisodes de la série Netflix, rapporte Cosmopolitan.