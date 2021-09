Chrishell Stause On Her et les débuts de Jason Oppenheim à la Fashion Week

in

Mais à part la mode, Chrishell a dit que la prochaine saison de Selling Sunset “va être plus grande et meilleure” qu’avant.

“Je suis excitée”, partage-t-elle, ajoutant: “Les maisons, la mode, nous avons tout. Et c’est pour bientôt.”

De plus, E! News discuté avec Christine Quinn à l’émission NYFW de Christian Siriano, qui a fait écho à des sentiments similaires à ceux de sa co-star. “Nous avons beaucoup de nouveaux membres de la distribution, plus que vous ne le pensez, plus que vous ne le pensez”, a-t-elle déclaré à E! correspondant Zanna Roberts Rassi.

Selon Chrishell, la quatrième saison de Selling Sunset devrait arriver sur Netflix à l’automne. Mais avant que les fans ne se délectent de la mode, de l’immobilier et du drame au cours de la saison à venir, regardez nos interviews complètes avec les stars de la télé-réalité dans les vidéos ci-dessus !