Chrishell Stause profite d’une escapade après la rupture de Jason Oppenheim

C’est le soleil de la mer pour Chrishell Stause.

Presque une semaine après la star de Selling Sunset et Jason Oppenheim confirmé leur rupture, l’agent immobilier s’est retrouvé à profiter de la vie de célibataire du côté le plus tropical de la carte.

Le 27 décembre, Chrishell a partagé un aperçu de son coin de paradis de rêve dans ses histoires Instagram, sous-titrant un instantané d’une vue sur l’océan à Cabo San Lucas, au Mexique, « Je viens de dormir ONZE heures et je me suis réveillé avec ça! Si reconnaissant, excité , et s’il vous plaît ne me dérange pas était une personne… votre fille ici. » Peu de temps après, Chrishell a également partagé un boomerang d’elle et de sa co-star Emma Hernan vivre au bord de la piscine, pour célébrer le prochain anniversaire d’Emma.

L’escapade onirique de la star de télé-réalité fait suite à sa séparation de la co-star et petit ami de cinq mois, Jason. Le 21 décembre, les deux stars ont publié des déclarations individuelles sur leurs comptes de réseaux sociaux respectifs, expliquant que la décision avait été prise pour le mieux.

« Jason était et est mon meilleur ami, et à part nos idées pour la famille qui ne sont finalement pas alignées, le respect et l’amour que nous avons les uns pour les autres ne changeront pas à l’avenir », a lu en partie la déclaration de Chrishell sur Instagram.