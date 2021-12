Chrishell Stause répond au troll qui a discrédité ses réalisations

Après avoir republié le message, la personnalité de la télé-réalité a remercié ses fans de lui avoir envoyé un soutien et un amour écrasants.

« Vous venez d’inonder mes DM de messages les plus gentils, et je ne les publiais pas pour cela », a déclaré Chrishell à ses abonnés. « Cela m’a juste fait rire. Mais j’apprécie vraiment ça. Vous êtes tellement gentils et gentils et je sais qu’ils sont bien plus de vous que les trolls. Merci! »

Bien sûr, la star de Netflix est une pro de la gestion du drame, y compris en ce qui concerne ses relations. Elle était auparavant mariée à Justin Hartley de 2017 à février 2021.

Cet été, plusieurs semaines après avoir confirmé sa romance avec Jason, Chrishell a été critiquée pour avoir partagé des messages remplis de PDA avec le courtier immobilier.

« C’est juste bizarre avec ton patron !! » a écrit un utilisateur d’Instagram, auquel Chrishell a répondu : « Qui va lui dire… ? »

En juillet, le couple a surpris les fans de Selling Sunset après que l’actrice de Days of Our Lives a partagé une photo de Jason embrassant passionnément son cou alors qu’ils profitaient d’un voyage à Capri, en Italie.

« Chrishell et moi sommes devenus des amis proches et c’est devenu une relation incroyable », a déclaré Jason à E! Des nouvelles. « Je tiens à elle profondément et nous sommes très heureux ensemble. »