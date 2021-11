Chrissy Metz accepte un nouveau travail pour la saison 6 de « This Is Us »

L’actrice de This Is Us Chrissy Metz est une star préférée des fans du drame familial à succès, mais elle assumera un nouveau travail pour la sixième saison à venir de la série. En plus de son rôle principal dans la distribution, Metz ajoute « co-scénariste » à son CV This Is Us. « Je co-écris un épisode cette année », a récemment partagé le joueur de 41 ans dans une interview avec PEOPLE. « C’est vraiment excitant de soutenir d’autres acteurs et des personnes que vous aimez essayer de nouvelles choses. Pour moi en particulier, évidemment, écrire a été une toute nouvelle aventure, mais je suis très excité. »

La nouvelle opportunité est un « accord massif » avec Metz, qui est également un auteur-compositeur-interprète accompli. Notamment, son expérience musicale est quelque chose qui, selon Metz, l’a aidée à relever le défi de co-écrire un scénario de This Is Us. « C’est vraiment excitant parce que je pense que cela m’aide à écrire des chansons, ce qui est vraiment génial, et aussi à comprendre les personnages et à écrire pour leurs voix », a-t-elle expliqué. « Aussi [series creator] Dan [Fogelman] est un excellent mentor, et j’écris avec Casey Gettinger et David Windsor, qui sont notre équipe de rédaction. Cela a été vraiment merveilleux. »

Metz a également abordé la fin de l’émission et a partagé ce qu’elle en pensait actuellement. « Je serai assise là sur le point de monter une scène et je me dis : ‘Oh, c’est la dernière fois que je pourrais faire ça. Ou la dernière fois que nous sommes à cet endroit' », a-t-elle déclaré. « Je dois supprimer ces sentiments car cela pourrait ne pas être propice à la scène. »

« Je veux vraiment profiter et savourer les moments que j’ai au lieu de simplement pleurer à travers eux, donc c’est bizarre », a poursuivi Metz. « De plus, j’ai l’impression que c’est une histoire qui pourrait durer éternellement, alors une partie de mon esprit délirant se dit: » Oh, ce n’est pas vraiment une fin. » Une partie de moi essaie juste de me protéger. » Elle a ensuite ajouté: « Ça a été tellement amusant et il y a une légèreté dans tout, même si tous les scénarios deviennent très lourds ou profonds. Il y a juste cette facilité avec le casting qui est vraiment sympa donc c’est tous les sentiments, c’est tout le des choses. »

Enfin, Metz a parlé de ses camarades de casting assumant de nouveaux rôles à This Is Us, qui comprend l’acteur Chris Sullivan – son mari à l’écran – atterrissant dans le fauteuil du réalisateur pour un prochain épisode. « Nous sommes très proches de ces personnages et de ces histoires. Lorsque les acteurs écrivent ou que les acteurs réalisent, c’est bien que tout soit partagé et circule », a déclaré Metz. « Une fois que tout le monde a partagé son désir d’écrire ou de réaliser, Dan s’est dit : ‘Oui, absolument.’ Il a juste joué un rôle déterminant. La saison 6 de This Is Us devrait être diffusée au début de 2022, uniquement sur NBC.