‘Chrissy Metz & Friends’ au profit de la Fondation CMA au Bluebird Café

Chrissy Metz d’EMI Nashville a annoncé un spectacle-bénéfice au célèbre Bluebird Café de la ville, qui aura lieu le 30 juillet. Chrissy Metz & Friends Fondation CMA et sa mission de fournir des ressources et un soutien aux professeurs de musique, aux étudiants et aux programmes d’éducation musicale à travers les États-Unis.

L’artiste montant, connu pour des chansons telles que « Landslide », « Talking To God » et « I’m Standing With You », sera rejoint dans la soirée par l’auteur-compositeur-producteur primé Jimmy Robbins (connu pour son travail avec Maren Morris, Kelsea Ballerini, Maddie & Tae et Brett Young) et l’auteur-compositeur-interprète Blessing Offor, signé avec Bowyer & Bow/Capitol Christian Music Group.

Après lui avoir fait Débuts au Grand Ole Opry le 25 juillet de l’année dernière, Metz, originaire de Gainesville, en Floride, y revient demain soir (24 juillet) pour une première apparition anniversaire. Il vient sur une facture impressionnante avec des agrafes de pays Petite grande ville et la star de longue date Connie Smith, ainsi que Henry Cho, Doyle Dykes et les Isaacs.

Metz, nominé aux Emmy Awards et à deux reprises aux Golden Globes, est devenu célèbre grâce à la série NBC primée This Is Us, qui a remporté le SAG Award 2018 et 2019 pour la performance exceptionnelle d’un ensemble dans une série dramatique et le People’s Choice Award pour Nouvelle série télévisée préférée. Elle a également joué dans le film Breakthrough de la 20th Century Fox et a chanté « I’m Standing With You », écrit par la compositrice à succès prolifique Diane Warren, sur sa bande originale.

Comme l’écrit la Fondation CMA, l’organisation « a commencé à investir dans l’éducation musicale en 2006 et est née de la passion de nos artistes et professionnels de l’industrie qui sont d’abord tombés amoureux de la musique entre les quatre murs d’une salle de classe. Grâce à leurs professeurs qui ont cru en eux, ils ont pu aller au bout de leurs rêves.

Les billets pour la prestation du 30 juillet seront mis en vente le 26 juillet à 8 h, heure locale, et peuvent être achetés via le Bluebird Café.