Chrissy Metz, la star de « This Is Us », annonce que la dernière saison donnera aux fans « une certaine fermeture »

This Is Us La saison 6 fait ses débuts mardi soir, et la star de la série Chrissy Metz taquine que la saison finale donnera aux fans « une certaine fermeture », ce qu’ils espèrent vraiment. S’adressant à Page Six sur le tapis rouge pour la première de This Is Us Saison 6, Metz a fait part de ses réflexions sur la façon dont le spectacle se terminera. « Je pense [fans] trouvera une clôture et un certain contentement avec ce qui se passe et comment Stephen Andrews Dan Fogelman conclut tout », a-t-elle déclaré. Spoilers ci-dessous pour This Is Us Saison 5.

Metz a également plaisanté: « Personne n’est mentalement préparé [to say goodbye]. Vous ne pouvez pas l’être! » Elle a ajouté: « Personnellement, je ne peux pas être préparée mentalement à quelque chose qui a complètement changé ma vie d’une manière que je n’aurais jamais imaginée. » Concernant son propre personnage, Kate Pearson, Metz a expliqué qu’il allaient certainement être des développements intéressants, après la révélation choquante de la saison 5 qu’elle et Toby (Chris Sullivan) se sont séparés. « Oh, [Kate’s] va avoir une saison! Je pense que c’est ce qui est si incroyable, c’est la façon dont ils ont tous les deux eu un impact sur la vie de l’autre. Vous gardez cela avec vous pour toujours. Vous êtes à jamais changé par des moments, des souvenirs et des gens. »

Chaque souvenir que nous avons partagé a conduit à cela. Le #ThisIsUsFinalChapter commence CE SOIR 9/8c sur @NBC. pic.twitter.com/JAqUC9Cttg – C’est nous (@NBCThisisUs) 4 janvier 2022

Elle a poursuivi: « Donc, je pense qu’ils seront toujours dans la vie de l’autre et qu’ils se respecteront et s’aimeront toujours. Mais le dénouement, ça va être difficile, et je pense que les gens vont comprendre que personne n’a raison, personne n’a tort. C’est comme si soit vous grandissez ensemble, soit vous grandissez séparément. » Kate est maintenant sur le point de se marier pour la deuxième fois, après être tombée amoureuse de son collègue Phillip (Chris Geere).

Quant à la façon dont Toby gère les choses, Sullivan a déclaré: « Nous allons tous aller bien. » Il a ajouté: « La vie fait mal 50 pour cent du temps. Et je pense que quand nous souffrons, nous oublions que la vie est excellente les autres 50 pour cent du temps. Et puis quand c’est excellent, nous pensons en quelque sorte que cela ne fera jamais mal encore une fois, et quand ça fait à nouveau mal, nous sommes déçus. Mais c’est comme ça que ça se passe. » Il a poursuivi: « Toby ira bien. Ça va faire mal, mais il ira bien. C’est nous La saison 6 sera diffusée mardi à 21 h HE / PT sur NBC. Les fans peuvent rattraper leur retard sur les saisons 1 à 5 sur Hulu.