Chrissy Teigen a coupé ses cheveux Kourtney Kardashian. L’auteur de ‘Cravings’ s’est coupé les cheveux comme les Kardashian parce qu’elle est kute.

L’épouse presque annulée de John Legend, a coupé ses longs cheveux aux épaules. “Parce que @kourtneykardash avait l’air si keeeeyute!” – a écrit Teigen dans une vidéo montrant son nouveau look sur Instagram, ce vendredi.

Kourtney et sa maman Kris ont donné leur approbation en disant à Teigen, “Wow” et “GORGEOUS” respectivement. La kirisi a troqué ses extensions de taille pour un look aux épaules. Auparavant, elle portait des perruques de différentes couleurs, rose et violet.

Vous savez que le look de Kourtney est dû à Travis qui a coupé ses extensions, non ? Et puis il a fait un tapage où il n’a rien montré. IL POSSÈDE! Peu importe! Chrissy Teigen a coupé ses cheveux Kourtney Kardashian. Demain, elle apparaît à nouveau avec les cheveux longs.

