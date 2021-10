Chrissy Teigen aborde l’accusation de cyberintimidation dans sa première interview télévisée depuis la controverse

Chrissy Teigen a abordé ses précédentes accusations de cyberintimidation dans sa première interview télévisée depuis ses dernières excuses publiques. Alors qu’elle fait la promotion de son nouveau livre de cuisine, Cravings: All Together, qui est sorti mardi, le mannequin s’est arrêté au Today Show où elle a dit à l’animatrice Hoda Kotb qu’elle avait depuis réfléchi à ses actions et avait pris du temps pour grandir et apprendre de son passé.

Teigen a été interpellé en mai par Courtney Stodden (qui utilise les pronoms them/them) qui a affirmé que l’hôte de Lip Sync Battle était leur tyran alors qu’ils étaient encore adolescents. Stodden a déclaré au Daily Beast qu’ils avaient reçu plusieurs messages directs et tweets méchants du modèle à l’époque. « Elle ne se contenterait pas de tweeter publiquement qu’elle voulait que je fasse » une sieste « , mais me dirait en privé de me tuer », a déclaré Stodden. « Des choses comme : ‘J’ai hâte que tu meures.' »

Teigen s’est excusée pour son comportement auparavant, mais elle a doublé sa déclaration de croissance mardi. « Je regarde mes enfants et ce que je veux que leurs valeurs soient et comment je veux qu’ils traitent les gens, et voir qu’en moi-même ce que je ne faisais pas était, je pense, la partie la plus difficile pour moi. »

« Il y a tout ce cliché, ‘Je suis contente que ce soit arrivé’, mais vraiment cela a fait de moi une personne plus forte, une meilleure personne », a-t-elle poursuivi. « Je suis en fait sobre depuis 100 jours aujourd’hui. Je me sens très lucide. » La mère de deux enfants a admis dans sa déclaration qu’elle avait tenté de s’excuser non seulement auprès de Stodden, mais auprès de tous ceux qu’elle avait offensés avec certains de ses mots cruels.

« La vérité, c’est que je ne suis plus la personne qui a écrit ces choses horribles. J’ai grandi, j’ai suivi une thérapie, je me suis marié, j’ai eu des enfants, j’ai eu plus de thérapie, j’ai subi des pertes et de la douleur, j’ai suivi plus de thérapie et j’ai vécu plus de vie. PLUS DE THÉRAPIE », écrivait-elle à l’époque. Maintenant que des mois se sont écoulés depuis la controverse, elle sent qu’elle a fait l’effort et est prête à entamer un nouveau chapitre. « J’espère juste que ces gens pourront pardonner et être en mesure d’accepter le fait qu’ils m’ont, espérons-le, vu aller mieux », a-t-elle déclaré.