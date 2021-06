Chrissy Teigen admet être une cyberintimidatrice et s’excuse

“S’il y avait beaucoup de culture pop-on, Je suis allé sur Twitter pour essayer d’attirer l’attention et montrer ce qu’il croyait à l’époque être une blague grossière, intelligente et inoffensive. Je pensais que ça me rendrait cool et compréhensible si je me moquais des célébrités », a-t-il poursuivi. J’étais précaire, immature et dans un monde où je pensais avoir besoin d’impressionner les étrangers être acceptée », a déclaré Teigen, ajoutant qu’elle tressaillit maintenant face à ses paroles passées.

“Je n’attaquais pas seulement un avatar au hasard, mais je blessais des jeunes femmes – certaines qui étaient encore des enfants – qui avaient des sentiments. Comment ne pas arrêter de penser à ça ? Je ne suis pas une victime ici”, a-t-il déclaré, ajoutant que déjà ” Ce n’est pas lui qui a écrit ces choses horribles “, après s’être marié, être allé en thérapie, avoir eu des enfants.

“De plus, je sais maintenant ce que c’est que de subir une hostilité incroyable. Croyez-moi, l’ironie de ceci n’est pas perdue pour moi“, a écrit.