Chrissy Teigen appelle en plaisantant le discours de John Legend

Le faire exploser! Chrissy Teigen lui a fait ne pas aimer son mari John legendDiscours d’acceptation des Grammys 2021 haut et fort après qu’il ne l’a pas remerciée.

Avant la 63e cérémonie annuelle du dimanche 14 mars, le crooner «All of Me», 42 ans, a remporté la victoire dans la catégorie du meilleur album R&B pour Plus grand amour. En conséquence, la créatrice de Cravings, âgée de 35 ans, a jailli sur le jalon de son amour – marquant sa 12e victoire en carrière après avoir reçu 33 nominations au fil des ans.

« John, vous venez de remporter l’album R&B de l’année », a déclaré Teigen, qui était en peignoir à la maison avec Legend, dans sa vidéo Instagram Stories. «Comment allez-vous célébrer?»

Le Voix l’entraîneur a ensuite taquiné: «En hachant l’ail!»

Legend, né John Roger Stephens, s’est ensuite rendu sur Instagram pour continuer à célébrer son exploit. «Je suis très reconnaissant d’avoir remporté mon 12e Grammy aujourd’hui, mon 3e du meilleur album R&B! Merci à tous mes collaborateurs sur #BiggerLove, en particulier à mon grand frère et producteur exécutif @raphael_saadiq », a-t-il écrit. «Merci à toute mon équipe. Nous avons tous travaillé dur pour faire cet album et ensuite le promouvoir pendant une pandémie mondiale. Ce n’était pas une situation idéale, mais nous en avons tiré le meilleur parti et, espérons-le, donné au monde de la musique qui a aidé à rendre leurs jours et leurs nuits un peu meilleurs. Je vous aime tous! ❤️❤️❤️❤️❤️. »

L’incapacité de l’artiste de «Tonight» à reconnaître Teigen l’a amenée à l’appeler via les réseaux sociaux. Elle tweeté, «Cette mère * cker ???? Helloooo ?? Légende!!!! »

Lorsque le couple de longue date a assisté à la cérémonie de 2020 en janvier dernier, le hitmaker de «Ordinary People» a remporté le Grammy de la meilleure performance rap / chantée pour «Higher». Même si le duo a regardé la cérémonie 2021 dans le confort de leur propre maison dimanche, ils se sont tous habillés pour l’occasion.

«House Grammys 2021», le Bataille de synchronisation labiale cohôte tweeté, partageant des photos de la paire posant ensemble. Teigen portait une robe à franges noire d’Aadnevik, tandis que Legend portait une robe noire Versace.

Teigen et Legend sont mariés depuis 2013. Ils ont accueilli leur fille Luna, 4 ans, en 2016 et leur fils Miles, 2 ans, en 2018.

Les deux hommes ont pu compter les uns sur les autres de manière épaisse et mince, y compris lorsqu’ils ont perdu leur enfant Jack en septembre 2020 après que Teigen ait connu des complications de grossesse.

« Je ne savais pas que nous pourrions vivre ce chagrin et le partager aussi », a déclaré le lauréat d’un Grammy sur Bonjour Amérique en novembre 2020. «Mais quand nous l’avons fait, cela signifiait vraiment beaucoup pour tant de gens. Et ce fut une expérience si puissante pour moi d’apprendre cela, et je suis juste reconnaissant que ma femme ait été assez courageuse pour le faire.

La légende a également noté: «Je sais juste que j’aime ma femme plus que jamais. Nous avons traversé tant de défis ensemble et ils nous ont rendus plus forts. Et je sais que cela ne se produit pas toujours lorsque les gens vivent une tragédie, mais j’ai le sentiment que les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble nous ont permis de nous sentir encore plus sûrs de qui nous sommes ensemble en tant que couple et de qui nous sommes en tant que famille.

Écoutez Watch With Us pour en savoir plus sur vos émissions préférées et pour les dernières nouvelles télévisées!