Chrissy Teigen apporte le Va-Va-Voom avec deux looks risqués à New York

in

La soirée du couple ne s’est pas arrêtée là. Après les Tony Awards, Chrissy et John sont sortis pour un dîner de fin de soirée dans la ville.

Et tout comme son look de tapis rouge, le mannequin a laissé tomber les mâchoires avec sa tenue complètement transparente. La star de Chrissy’s Court a laissé très peu de place à l’imagination, alors qu’elle portait un ensemble de lingerie noire qu’elle associait à une couverture en dentelle transparente. Elle a porté l’ensemble risqué avec des bottes mi-mollet, des créoles et une pochette de la taille d’une paume.

De toute évidence, Chrissy se sentait parce qu’elle a documenté sa sortie torride sur Instagram.

“carbone – obtenez les tortellini, les rigatoni épicés, les palourdes au four, le poulpe grillé et la lasagne verte!” l’auteur a partagé sur Instagram, ajoutant: “dire aux photographes qu’ils sont tous de mèche !!!!!! je t’aime @papculture toujours un mec très cool et pas de mèche lol”