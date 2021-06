Chrissy Teigen, BrewDog et l’art des excuses : pourquoi est-ce si difficile ?

in

Ensuite, il y a eu les excuses du fondateur de BrewDog, James Watt, qui a également réussi à fonctionner comme un argumentaire pour son entreprise. Au milieu de l’introspection sincère sur les affirmations d’une culture de «brasseurs sexistes et misogynes» – alors que 61 anciens employés accusaient l’entreprise dans une lettre ouverte – Watt a réussi à mentionner que BrewDog était une «entreprise à croissance rapide» avec un «engagement à durabilité”.

Les excuses sont difficiles à obtenir. Le pire, cependant, tire sur les chaînes de diversité et d’inclusion comme une carte sans sortie de prison. Prenez Daniel Kawczynski, le député conservateur qui, cette semaine, a imputé son comportement d’intimidation au fait d’être grand. Ou l’année dernière, Bill Clinton a expliqué son affaire Monica Lewinsky comme un moyen de “gérer les anxiétés” – insultant de manière impressionnante non seulement ceux qui souffrent d’anxiété chronique, mais aussi le reste d’entre nous qui marchions péniblement, pensant que la coloration consciente était le moyen de gérer notre stress.

Tout cela me rend nostalgique de Hugh Grant, qui s’est excusé après avoir commis des indiscrétions similaires à celles de Clinton mais sur le Sunset Boulevard beaucoup plus public avec une travailleuse du sexe. Il a dit qu’il rejetait les « théories psychologiques » des autres selon lesquelles c’était parce que « j’étais fatigué ou seul ou je suis tombé dans les escaliers quand j’étais enfant », déclarant simplement : « J’ai fait une mauvaise chose ».

Le « je suis désolé » de Grant est frappant car les excuses semblent souvent formulées pour détourner l’attention ailleurs. Lorsque Kevin Spacey a présenté ses excuses conditionnelles à la suite d’une allégation selon laquelle il aurait agressé un garçon de 14 ans qu’il ne se souvenait pas d’avoir rencontré, il a réussi à réussir à devenir gay (c’est certainement ce qui nous inquiétait).

LIRE LA SUITE

Tout cela ne veut pas dire que les excuses ne sont pas importantes. Désolé permet le rachat et reconnaît que nous sommes capables de changer. On dit aux femmes qu’elles devraient moins s’excuser, mais quand j’entends « désolé », j’entends le pouvoir, quelqu’un qui est sûr d’eux-mêmes. C’est pourquoi je pense que les hommes auraient besoin de s’excuser plus souvent. Prenez la guerre de briefing actuelle: si Matt Hancock avait juste une fois percé son pompeux sur les EPI avec regret, si Cummings avait une fois admis que Barnard Castle n’est pas un oracle de l’optique, nous pourrions voir la personne sous le PR, ou invoquer un sentiment de confiance pour l’un ou l’autre de la paire.

Les gens ne veulent pas que les qualificatifs imposés par les avocats évitent la responsabilité — nous ne voulons pas « je suis désolé si », « je suis désolé que vous vous sentiez » — juste « je suis désolé pour ce que j’ai fait ».

Laurence Fox rendant son prix Specsavers, c’est comme si je remettais mon badge de natation Frosties 100 mètres

Tout juste sorti de presse de la chaîne d’auto-publicité Laurence Fox est la nouvelle qu’il a remis un prix d’acteur de Specsavers en réponse à leur retrait de la publicité de GB News.

Tout cela ferait beaucoup de bruit, sauf que, comme Fox lui-même l’a noté avec une modestie inhabituelle, c’est le seul prix qu’il ait jamais remporté. Et, bien sûr, ce n’est pas les Baftas – c’est un opticien de grande rue.

C’est amusant étant donné qu’il aime parler de politique gestuelle dénuée de sens – je devrais peut-être remettre mon badge de natation Frosties 100 mètres pour protester contre la teneur en sucre ajouté de la céréale.

Que pensez-vous des annonceurs qui retirent les publicités de GB News ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.