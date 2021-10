Chrissy Teigen célèbre 100 jours de sobriété

Chrissy teigen marque une étape mémorable.

L’auteur du livre de cuisine The Cravings: All Together a parlé d’être sobre de 100 jours dans sa première interview télévisée depuis les allégations de cyberintimidation qui ont commencé en mai. « Je suis tellement excité. Je me sens tellement bien, je me sens très lucide », a révélé Teigen à l’animateur de Today Hoda kotb le 26 octobre.

La star a annoncé pour la première fois qu’elle était sobre depuis quatre semaines en décembre 2020 après avoir reconnu publiquement qu’elle avait « trop ​​bu » au fil des ans.

En ce qui concerne la controverse sur la cyberintimidation, Teigen a expliqué: « J’ai l’impression d’avoir fait le travail et j’espère juste que ces personnes pourront pardonner et être en mesure d’accueillir le fait qu’elles m’aient vu mieux. »

Teigen a déjà écrit des excuses publiques pour les tweets et les DM passés à Courtney debout, Michel Costello et Farrah Abraham.

« Il n’y a tout simplement aucune excuse pour mes horribles tweets du passé. Mes cibles ne les méritaient pas. Personne ne le mérite », a écrit Teigen dans une lettre ouverte sur Medium en juin. « Beaucoup d’entre eux avaient besoin d’empathie, de gentillesse, de compréhension et de soutien, pas ma méchanceté se faisant passer pour une sorte d’humour désinvolte et nerveux. J’étais un troll, point final. Et je suis vraiment désolé. »