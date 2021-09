Chrissy Teigen célèbre un jalon de sobriété personnelle à la suite de controverses passées

Chrissy Teigen fait peut-être partie du “club d’annulation”, mais la mannequin et personnalité de la télévision fait un travail personnel important pendant qu’elle s’éloigne un peu des projecteurs. Elle s’est ouverte sur Instagram, expliquant qu’elle était sobre depuis 50 jours. “Aujourd’hui, c’est ma séquence de 50 jours de sobriété!” elle a écrit à côté d’une vidéo d’elle jouant avec ses deux enfants, Luna et Miles. “Cela devrait faire près d’un an, mais j’ai eu quelques problèmes (de vin) sur la route. C’est ma plus longue séquence à ce jour !”

“Je ne sais toujours pas si je ne boirai plus jamais, mais je sais que cela ne me sert plus de AUCUNE façon”, a-t-elle conclu. “Je ne m’amuse pas plus, je ne danse pas, je ne me détends pas. Je tombe malade, je m’endors et je me réveille malade, après avoir raté ce qui était probablement une soirée amusante. Je me suis amusé avec ça et j’apprécie quiconque peut en profiter de manière responsable !!!!”

Cela fait suite à son récent aveu qu’elle était essentiellement “une alcoolique fonctionnelle” lorsqu’elle et son mari, John Legend, ont commencé à sortir ensemble. Dans un article récent, elle a partagé une photo d’elle et Legend en train de rire dans l’un de leurs restaurants préférés de New York et a admis qu’elle se souvenait du passé. Dans une longue légende, elle a avoué que ses habitudes de consommation d’alcool étaient très différentes de ce qu’elle est actuellement. “Nous allons au @franksrestaurant depuis … mec, peut-être 13, 14 ans maintenant ?? Nous vivions à quelques pâtés de maisons, juste en face des anges de l’enfer dans l’East Village”, a-t-elle commencé.

“John avait un appartement au sous-sol avec un colocataire et j’avais l’habitude de glisser des cigarettes (ew) à travers la petite demi-fenêtre alignée avec le trottoir. En gros, une fenêtre où l’on ne pouvait voir que les chaussures des gens. De toute façon, je traînerais le gros cul de Puddy s’asseoir dehors chez frank, ou parfois s’asseoir seul au bar de la cuisine, lire Glamour et tout essayer sur le menu.” elle a continué. Après avoir noté qu’elle “n’avait jamais” manqué un jeudi parce que c’était le jour des “lasagnes”, elle a partagé quelque chose d’un peu plus profond. “Je m’asseyais là avec mes multiples doubles sodas à la vodka et je me saoulais toute la journée (ce n’est pas une vantardise lol j’étais fondamentalement un alcoolique fonctionnel) puis j’achetais des chapeaux que je n’aimais pas ou dont j’avais besoin dans des pourvoiries urbaines.”

Après avoir noté à quel point elle se sentait mal à l’aise dans les chapeaux, elle a conclu avec quelques pensées émotionnelles. “Quoi qu’il en soit, je me rappelle beaucoup de New York ces derniers temps, quand les choses étaient simples, en pensant à tout ce que j’ai fait et vécu non seulement cette année mais dans ma vie. Je suis un peu déprimé ces derniers temps. je pensais à la légende de mon livre et j’ai tapé “mon troisième bébé est là !!”, comme dans un livre de cuisine, puis j’ai réalisé que je me suis jeté dans le livre pour ne pas penser au vrai troisième bébé. Je n’ai pas vraiment l’impression que je Jack entièrement traité et maintenant que je n’ai pas l’alcool pour l’engourdir, les choses sont juste… là, attendant d’être reconnues. Je suppose que ce que je dis ici, c’est que la vie est tellement compliquée. les lasagnes ???? wow c’était des montagnes russes !!!!” Son mari a montré son soutien à la publication en ajoutant un commentaire qui disait “et obtenez les lasagnes!”