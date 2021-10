Chrissy Teigen cherche une “fermeture” dans son cœur après le service commémoratif pour le défunt fils Jack

Chrissy Teigen a parlé ouvertement de sa fausse couche l’année dernière, mais ce n’est que jeudi qu’elle et sa famille ont enfin pu avoir un service commémoratif. Teigen a fait une fausse couche après une brève hospitalisation fin septembre 2020 et a partagé des photos d’elle pleurant à l’hôpital. Elle et son mari John Legend ont nommé leur fils à naître Jack. Cette semaine, Teigen a partagé une série de photos très différentes, prises lors d’un service commémoratif aux côtés de sa mère Pepper Teigen, Legend, leurs deux enfants, Luna et Miles.

“Ça m’a pris un an mais j’ai finalement honoré son petit esprit avec quelques bénédictions aujourd’hui. J’espère qu’une fermeture dans mon cœur se produira maintenant”, a écrit Teigen. « Merci les gars pour les mots gentils. C’est un processus. » De nombreux amis célèbres de Teigen ont partagé leurs condoléances et ses fans ont expliqué comment ils étaient liés à la perte de sa famille. “Comme le dit mon thérapeute, ‘Le deuil est un processus avec beaucoup de hauts et de bas'”, a écrit un fan. “Cette déclaration était à la fois rassurante et bouleversante. Vous vous en sortez très bien, soyez gentil avec vous-même !!!”

Mardi, Teigen a marqué le premier anniversaire de sa fausse couche en publiant une photo inédite d’elle-même et de Legend à l’hôpital. “Et au fils que nous avons failli avoir. Il y a un an, vous m’avez fait la plus grande douleur que je puisse imaginer pour me montrer que je pouvais survivre à tout, même si je ne le voulais pas”, a écrit Teigen dans la légende déchirante. “Je n’ai pas pu prendre soin de toi mais tu es venu et est parti pour que je m’aime et que je prenne soin de moi parce que nos corps sont précieux et la vie est un miracle. Ils m’ont dit que ça deviendrait plus facile mais oui, ça n’a pas été le cas pas encore commencé. Maman et papa t’aiment pour toujours.

En septembre 2020, Teigen a été hospitalisée pour des saignements excessifs et elle a révélé le 30 septembre 2020 qu’elle avait fait une fausse couche. En décembre 2020, Teigen a déclaré aux fans qu’elle n’avait pas l’intention de retomber enceinte. Cependant, plus tôt cette année, elle a dit à PEOPLE qu’elle pourrait envisager d’avoir plus d’enfants. Dans cette même interview, elle a expliqué comment sa nouvelle maison avec Legend rendra un hommage particulier à Jack. Ils plantent un arbre à l’intérieur de leur maison et prévoient de mettre les cendres de Jack dans le sol.

“Nous avons cette nouvelle maison que nous construisons et cet arbre est planté à l’intérieur de la maison, ce qui est très pertinent, oui, tout le monde a un arbre d’intérieur”, a expliqué Teigen. “La seule raison pour laquelle je le voulais était que les cendres de Jack puissent être dans ce sol et qu’il puisse être avec nous tout le temps et pousser à travers les belles feuilles de cet arbre et faire toujours partie de nous. Il n’était pas qu’un instant. dans le temps. Il était réel et il était réel pour nous et nous l’aimions. ”