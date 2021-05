Chrissy Teigen critique les vidéos de Matthew Perry et Ben Affleck dans une application

Dans les deux cas, les acteurs les ont contactés via Instagram: l’acteur et réalisateur oscarisé pour demander à un influenceur de Tiktok pourquoi elle l’avait bloqué et lui assurer que son profil dans l’application n’était pas faux, et le protagoniste de “ Friends ” pour commencer une conversation avec une autre jeune femme.

Ben Affleck (Frederick M. Brown / .)

De nombreuses voix les ont critiquées pour avoir essayé d’obtenir des rendez-vous avec des filles de quelques décennies plus jeunes qu’eux et maintenant Chrissy Teigen, l’épouse de John Legend, a rejoint le débat, non pas pour dire si elles ont agi de manière répréhensible ou non, mais pour remettez en question votre bon jugement.

“Estoy de acuerdo con que las celebridades no deberían de hacer este tipo de vídeos desesperados y horrorosos para responder en Raya”, ha señalado la gurú de cocina en Twitter, su red social favorita en la que acostumbra a opinar acerca de los temas más candentes du moment.