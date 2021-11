Chrissy Teigen critiquée par les réseaux sociaux pour sa soirée « Squid Game »

La soirée de célébrités sur le thème du Squid Game de Chrissy Teigen ne plaît pas aux fans. La personnalité de la télévision s’est retrouvée au centre de la controverse après avoir organisé une fête avec d’autres célébrités de premier plan, dont Shay Mitchell et Jesse Tyler Ferguson, chez elle ce week-end sur le thème de la série originale à succès sud-coréenne Netflix, un thème qui a maintenant des fans l’accusant d’être « sourdissante ».

Pour la fête, Teigen a demandé l’aide des organisatrices de fêtes Wife of the Party pour transformer sa maison californienne afin de refléter le décor de l’émission, avec notamment l’escalier du labyrinthe, des lits superposés et une tirelire surdimensionnée remplie d’argent, a confirmé PEOPLE. Les fêtards ont même pu participer à leur propre version de Squid Game, avec Teigen partageant sur les réseaux sociaux qu’ils ont joué avec un réservoir de dunk, des chaises musicales, à cache-cache, et même « un jeu final très fascinant d’épingler la queue sur le âne », avec une personne repartant même avec un prix en espèces. Les participants se sont également habillés comme les personnages, avec Teigen s’habillant en poupée « feu rouge, feu vert » comme son mari, John Legend, habillé en VIP. Les serveurs présents à l’événement, quant à eux, se sont habillés comme les gardes de Squid Game.

Alors que les participants semblaient apprécier leur temps à la fête, de nombreux fans sur les réseaux sociaux ont estimé que le thème était complètement « sourd », compte tenu de la prémisse du spectacle. Débutant sur Netflix en septembre, Squid Game est centré sur un groupe de personnes criblées de dettes qui sont invitées à jouer à une série de jeux d’enfants mortels avec la faible chance – nous parlons d’un sur 456 – qu’ils ramèneront à la maison le prix en argent totalisant un peu plus de 40 millions de dollars, chaque million de dollars équivalant à une vie perdue dans les jeux, qui sont organisés pour le plaisir des ultra-riches. Continuez à faire défiler pour voir certains des contrecoups en ligne.

‘Tellement sourd’

« Je suis désolé que les riches soient littéralement si sourds », a commenté une personne sur le message de Teigen. « Squid Game concernait littéralement des gens dont la vie était si horrible à cause de leur pauvreté qu’ils préféraient jouer à un jeu de vie ou de mort pour échapper à la pauvreté et Chrissy Teigen le reconstitue vraiment dans son manoir. »

« Complètement raté le point »

Chrissy Teigen a organisé une soirée sur le thème du Squid Game et a encore une fois raté tout le point – George Whorewell de 1984 (version de Taylor) (@EwdatsGROSS) 14 novembre 2021

« Habituellement, je suis fan de Chrissy Teigen », a écrit un autre, qui a ajouté, « mais il y a quelque chose de super fou et d’étrange à passer le week-end à cosplayer Squid Game avec vos amis incroyablement riches. »

« Ironie inégalée »

l’ironie tout simplement inégalée de john legend et chrissy teigen organisant une fête de jeu de calmar pour tous leurs riches amis célèbres >>> pic.twitter.com/UdCj80li0l – Leah R. (de la classe) (@leahroemer) 15 novembre 2021

« Des gens riches se déguisent en personnages de Squid Game… une façon de rater le but de la série », a commenté quelqu’un d’autre. « Super ton sourd. »

Pourrait être une intrigue de la saison 2 de « Squid Game »

chrissy teigen organisant une fête de jeu de calmar ressemble à un complot dans la deuxième saison de jeu de calmar – dorian SPOILERS ÉTERNELS (@LOKlNGO) 19 novembre 2021

« C’est tellement au-delà du ton sourd en tant que millionnaire d’inviter vos riches amis et de reconstituer des jeux de calmars qui sont enracinés dans la violence du capitalisme », a écrit une autre personne sur le post de Teigen.

Teigen n’a pas reçu le message

Chrissy Teigen est sourde ? Je suis choqué https://t.co/rpSBqrAOTM – LA VIE NOIRE COMPTE (@CaroCrowe) 19 novembre 2021

« Tu sais quoi, j’en ai marre d’être conscient de moi-même et d’essayer de vivre une vie sans jugement. Je souhaite être aussi ignorante que Chrissy Teigen organisant une soirée Squid Game avec ses riches amis de LA », a ajouté quelqu’un d’autre. « Je n’ai pas regardé l’émission mais je suis presque sûr que » ces jeux ont l’air si amusants ! » n’était pas censé être à emporter. »

« Manque total de conscience de soi »

Chrissy Teigen ayant une fête d’anniversaire Squid Game est un nouveau niveau de yikes – l’avocat de merde, mike feuer (@alexbobskers) 16 novembre 2021

« C’est plus Squid Game que Squid Game est Squid Game », a écrit une personne sous le message de Teigen, que d’autres ont appelé « grincer des dents ». Plusieurs autres ont critiqué Teigen ou son « manque total de conscience de soi ».

