Chrissy Teigen critiquée pour un selfie de bain dépouillé avec des enfants

Partout où Chrissy Teigen ira, la controverse suivra à coup sûr. Dans une publication récente sur Instagram, Teigen a partagé une photo d’elle-même et de ses deux enfants, Luna et Miles, profitant de l’heure du bain avec la légende « pas sur la photo : des querelles sans fin ». Teigen est seins nus sur la photo, mais tous les morceaux inappropriés sont masqués par des bulles. Certaines personnes étaient favorables dans les commentaires, qualifiant l’activité de mignonne et de relatable.

Cependant, certaines personnes ont accusé Teigen d’avoir « soif » et d’être inapproprié avec le poste et l’ont traînée pour avoir inclus ses enfants. « C’est reparti avec des images comme celle-ci. Gardez-le privé », a écrit un commentateur. « Gardez certains souvenirs privés! Bon sang », a posté un autre. « Si assoiffée, elle a même impliqué les enfants [eyeroll emoji] », a commenté un autre. « Non, pas approprié devant votre fils! » a écrit un adepte. « Se chamailler avec vos enfants est normal. Prendre un bain avec vos enfants ne l’est pas », a écrit un autre.

La personnalité de la télévision s’est récemment retrouvée au centre de la controverse après avoir organisé une soirée Squid Game avec d’autres célébrités de premier plan, dont Shay Mitchell et Jesse Tyler Ferguson, chez elle ce week-end sur le thème de la série originale à succès sud-coréenne Netflix, un thème qui a maintenant des fans qui l’accusent d’être « sourdissante ».

Pour la fête, Teigen a demandé l’aide des organisatrices de fêtes Wife of the Party pour transformer sa maison californienne afin de refléter le décor de l’émission, avec notamment l’escalier du labyrinthe, des lits superposés et une tirelire surdimensionnée remplie d’argent, a confirmé PEOPLE. Les fêtards ont même pu participer à leur propre version de Squid Game, avec Teigen partageant sur les réseaux sociaux qu’ils ont joué avec un réservoir de dunk, des chaises musicales, un cache-cache, et même « un jeu final très fascinant d’épingler la queue sur le âne », avec une personne repartant même avec un prix en espèces.

Les participants se sont également habillés comme les personnages, avec Teigen s’habillant en poupée « feu rouge, feu vert » comme son mari, John Legend, habillé en VIP. Les serveurs présents à l’événement, quant à eux, se sont habillés comme les gardes de Squid Game. Alors que les participants semblaient apprécier leur temps à la fête, de nombreux fans sur les réseaux sociaux ont estimé que le thème était complètement « sourd », compte tenu de la prémisse du spectacle.