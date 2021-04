Chrissy Teigen dit que Kim Kardashian “ lui a tout donné ” pour sauver son mariage avec Kanye West ⋆ .

WENN / Adriana M. Barraza

Lors de son apparition dans “ Watch What Happens Live with Andy Cohen ”, le mannequin est interrogé par un fan sur sa relation avec son mari John Legend avec la star de “ KUWTK ” et son mari rappeur.

Chrissy Teigen partage comment son pote Kim Kardashian fait face à son divorce d’avec son ex-mari Kanye West. Selon le modèle, le “L’incroyable famille Kardashian«La star a vraiment« tout donné »pour que son mariage avec le rappeur fonctionne, même si elle a finalement demandé le divorce de Kanye le 19 février.

Lors de son apparition sur “Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen“, A-t-on demandé à Chrissy,” Quel est l’état de la relation de John avec Kanye en ce moment et sont-ils en contact depuis que la nouvelle du divorce avec Kim a éclaté? Et comment va Kim? À la question, la mère d’un enfant donnait une réponse très honnête.

«Je dirai que j’ai définitivement été en contact avec Kim plus que John n’a été en contact avec Kanye. Si quelqu’un connaît Kanye, c’est qu’il sort de la grille. Il est difficile de contacter Kanye », a déclaré Chrissy à propos de son mari John legendrelation de l’artiste avec l’artiste «Jesus Is King».

Quant au fondateur de SKIMS, le «Bataille de synchronisation labiale“Le co-animateur, qui était vêtu d’une belle robe violette, a déclaré:” Kim va bien. ” Elle a poursuivi en disant: «Je sais que Kim lui a tout donné pour tout et c’est vraiment dommage que cela n’ait pas fonctionné. Parce que je les ai vus être une relation éternelle. J’ai vraiment fait. Mais je sais qu’elle a fait de son mieux.

Kim elle-même a apparemment apprécié son nouveau statut de célibataire. Un rapport indiquait précédemment que la personnalité des médias sociaux avait été envahie par des prétendants potentiels, y compris des membres de la famille royale à des A-listers, au milieu de son divorce. “Les gens se tournent vers des amis communs et des personnes avec qui elle a travaillé pour l’installer avec tout le monde, des membres de la famille royale aux acteurs de premier plan, en passant par les athlètes et les PDG milliardaires”, a récemment révélé une source proche de la personnalité de la télévision âgée de 40 ans. . La source a en outre déclaré que les prétendants potentiels «essayaient également de la contacter via DM».

Cependant, la mère de quatre enfants ne «cherchait personne pour le moment». L’initié a déclaré: «Elle ne cherche pas à se lancer dans quoi que ce soit, mais garde l’esprit ouvert.»

