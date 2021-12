Chrissy Teigen dit que notre question COVID sur les masques était un piège

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Chrissy Teigen pense qu’elle a été trompée par notre photographe, qui a demandé si les gens à sa célébration de Noël porteraient des masques, mais le fait est que … c’est une question légitime au milieu de cette pandémie, et l’ironie est – ce qu’elle a dit est la bonne réponse exacte.

Chrissy a tweeté : » TMZ vient de me demander si je porterais un masque à Noël en famille et j’ai dit non ? et maintenant j’ai l’impression d’avoir été piégée dans une histoire sur le fait que je ne porterai pas de masque ce Noël. sais juste que je suis un masque pro mais que je n’en porte pas vraiment à l’intérieur avec mon mari et mes enfants, je suppose ? »

J’adore les masques, j’adore le vax, je veux juste que ce soit clair ! Soyez prudent, je vous aime. OK au revoir!! – chrissy teigen (@chrissyteigen) 17 décembre 2021 @chrissyteigen

Il n’y a pas de supercherie… Chrissy l’a bien fait comprendre, elle n’aura que 8 personnes autour de la table pour le dîner de Noël, et tout le monde est vacciné sauf Milles, qui n’a que 3 ans. Maintenant, c’est vrai … avec la variante Omicron, même les personnes complètement vaccinées peuvent être des épandeurs – surtout si elles n’ont pas été boostées – et elle n’a pas été précise à ce sujet. Néanmoins, il n’y a pas de règle stricte si tout le monde est vacciné sauf un petit enfant – beaucoup dépend des tests et de la prudence des autres.

Le fait est que – Chrissy est une influenceuse, donc ce qu’elle fait s’enregistrera auprès des autres, et elle a clairement indiqué que les seuls qui ont été invités sont la famille immédiate et tous ceux qui peuvent se faire vacciner l’ont fait.

Donc, ce n’est pas une question piège… c’est une question importante, et on dirait qu’elle est Fauci-approuvé.