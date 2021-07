Chrissy Teigen dit qu’être dans “The Cancel Club” est nul ⋆ .

15 juillet 2021 / Publié par : Mieka

Regarder Chrissy TeigenSur la page Instagram de vous voyez une femme mener une vie enchantée. Belle maison, beaux enfants et voyage de luxe au bras de l’homme le plus sexy du monde. Bien sûr, c’est seulement selon People Magazine, mais John legend est, à tout le moins, mignon. Pourtant, à en juger par son post Instagram le plus récent, il est clair que Chrissy a un désir désespéré de validation en dehors de sa vie apparemment belle. Sur Twitter rien de moins ! C’est comme s’asseoir sur une plage des Cinque Terre, comme elle l’était très récemment, dans un caftan glamour en sirotant un pinot bianco croustillant et en demandant au serveur s’il peut lui apporter un vieux seau de tripes de poisson, le mettre sur ses genoux et le mettre sur Feu. Chrissy écrit qu’elle se sent comme “de la merde dans la vraie vie” et qu’elle veut “désespérément” communiquer avec “vous les gars”, vraisemblablement ses fans, déplorant qu’être dans “le club d’annulation” “est vraiment nul”. Pendant ce temps, le serveur est juste là, comme si vous travailliez toujours sur ce seau de tripes de poisson ou puis-je l’emporter ? Cela dérange les autres invités.

Le dernier message Twitter de Chissy date du 18 juin lorsqu’elle a répondu à Project Runway alun Michel CostelloLes accusations de qu’elle avait contribué à sa mise sur la liste noire en 2014. Avant cela, Chrissy avait tweeté « bonjour » avec un lien vers le message Medium où elle s’excusait d’avoir été une brute, probablement pour s’absoudre de l’horrible des choses qu’elle a dites, à propos de, Courtney Stodden. Et, bien sûr, pour lui ouvrir la voie pour se remettre de ses conneries. Cela ne fait donc même pas un mois. Mais l’appel de sirène de ses conneries, c’est-à-dire le fait de se faire aimer pour faire roter chaque pensée qui lui passe par la tête, est apparemment trop fort pour qu’elle puisse y résister. Et ça la rend malheureuse. CNN rapporte :

L’entrepreneur de style de vie et personnalité de la télévision a publié mercredi sur son compte Instagram vérifié qu’il “se sent tellement bizarre de prétendre que rien ne s’est passé dans ce monde en ligne” tout en se sentant mal dans le monde réel. “Sortir, c’est nul et ne pas se sentir bien, être seul à la maison avec mon esprit me fait tourner la tête déprimée”, lit-on en légende d’une photo semblant la montrer allongée sur un canapé. “Mais je sais que la façon dont je gère cela maintenant n’est pas la bonne réponse.” dans son article de mercredi, Teigen a écrit: «Je me sens perdue et j’ai besoin de retrouver ma place, je dois m’en sortir, je veux désespérément communiquer avec vous au lieu de prétendre que tout va bien. Je ne suis pas habitué à autre chose !!” « Cancel club est une chose fascinante et j’ai beaucoup appris. Seuls quelques-uns le comprennent et il est impossible de le savoir tant que vous n’êtes pas dedans », indique la légende. «Et c’est difficile d’en parler dans ce sens parce qu’évidemment vous avez l’air pleurnichard quand vous avez clairement fait quelque chose de mal. C’est juste nul.

J’ai entendu parler des notes « au revoir, monde cruel », mais une note « bonjour monde cruel, je ne peux pas vivre sans toi » est une nouvelle pour moi. Voici le post de Chrissy dans son intégralité.

Fille, qu’est-il arrivé aux cours d’équitation ? Possibilités de bénévolat peut-être? Club de lecture? Peut-être devriez-vous penser à vous lancer dans des miniatures ou quelque chose comme ça ? Avez-vous pensé à cela? Ils sont foutrement fascinants. Mais il y a une lueur d’espoir dans tout cela. Chrissy termine son message en demandant “si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez également été annulé, veuillez me faire savoir s’il y a une annulation de réunion de club car je pourrais utiliser un peu de temps hors de mon canapé!” Eh bien, j’ai de bonnes nouvelles pour elle. On dirait Les Baldwin sont confirmés pour la première réunion du Cancel Club Reunion !

Oserais-je dire qu’Alec a tout à fait raison ? Il n’y a que du bon sens pour empêcher Chrissy de revenir sur Twitter et de ravir ses fans restants avec ses réflexions profondes sur la façon dont le guacamole de LA contient trop de citron vert. C’est juste que sur Instagram, elle peut être sélective quant aux commentaires qu’elle choisit de montrer. Mais sur son véritable amour, ce seau de tripes de poisson enflammé que nous appelons Twitter, elle ne peut pas exercer le même contrôle. Donc pour Chrissy, je ne pense pas que ce soit fini tant que tout le monde n’arrête pas d’être méchant avec elle.

