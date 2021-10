Chrissy Teigen espère une “fermeture” après le mémorial de feu son fils Jack

Chrissy teigenle voyage de guérison de continue.

Plus d’un an après avoir subi une fausse couche, l’auteur de Cravings a rendu hommage à son fils Jack à travers un mémorial intime en présence de sa famille immédiate.

Le jeudi sept. 30, Chrissy a partagé deux photos du rassemblement qui comprenait sa mère Poivre Teigen et mari John legend.

“Il m’a fallu un an, mais a finalement honoré son petit esprit avec quelques bénédictions aujourd’hui”, a partagé Chrissy sur Instagram après avoir été rejointe par ses enfants Lune, 5 et Milliers, 3. “J’espère qu’une certaine fermeture dans mon cœur se produira maintenant.”

L’auteur du best-seller a ajouté : “Merci les gars pour les gentils mots. C’est un processus. Xx.”

Peu de temps après la publication du message, de nombreux fans et amis ont offert leur soutien et leurs condoléances dans la section commentaires. “Comme le dit mon thérapeute, ‘le deuil est un processus avec beaucoup de hauts et de bas.’ Cette déclaration était à la fois rassurante et accablante », a écrit un abonné. “Tu vas bien, sois gentil avec toi-même!”